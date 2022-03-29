Karadeniz gazının geçişini sağlayacak dev vanalardan birincisi Filyos’ta

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev ’kuyubaşı vana’larından ilki Türkiye’ye geldi.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Sakarya Sahasında, gazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar bir bir sahaya giriş yapıyor.

Yaklaşık 4 tır ağırlığında, 2 katlı bina yüksekliğinde

Son olarak denizdeki gazı karaya taşımada kullanacak ve çok önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos’a getirildi. Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, detektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Denize ilk boru yerleştirme temmuzda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi‘ne yaptığı inceleme ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos’a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını ifade etmişti.