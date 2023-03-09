Karadeniz gazı Nisan sonu Mayıs başı gibi sisteme verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sadece bölgeyi değil tüm ülkeyi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşları harekete geçti. Bu kurumlardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu. Adıyaman’da bulunan bölge müdürlüğünün kapılarına depremzedelere açan kurum, bununla yetinmeyip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde diğer bölgelerden destek ekipleri çekti.

Türkiye’nin devam eden en büyük inşaat sahalarından biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi de en güçlü desteğin geldiği noktalardan oldu. Başta iş makineleri olmak üzere arama kurtarma, yardım, teknik ekipleri deprem bölgesine desteğe gitti. Kısa süreli olarak çalışma kapasitesinin düştüğü tesis inşaatı, bölgedeki yaraların hızla sarılması ve arama kurtarma faaliyetlerin son bulmasıyla tekrar tam kapasiteye döndü.

Halihazırda karada 8 bin kişi denizde 51 gemi yerli gazı vatandaşla buluşturmak için mesaisine kaldığı yerden daha hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bakan Dönmez’den inceleme

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Bakan Dönmez de bölgedeki mesaisine ara verip Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne geldi. İlk olarak TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den bilgi alan Dönmez, sonrasında da saha da incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün ülkeyi etkilediğini belirten Bakan Dönmez, “Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. Kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin komşusu vardı. Sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı etkiledi. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz.” dedi.

Depremin ilk anından itibaren tıpkı diğer kurumların olduğu gibi bakanlık kurumlarının da elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Dönmez, “Gerek madencilerimizi gerek teknik kadroda çalışanlarımızı gerekse sahada çalışan işçilerimizi Herkes bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönüle girerim diye bölgeye geldi. Bu kurumlarımızdan biri de TPAO. Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman’da bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Yerli gazımız kısa süre içinde sisteme verilecek"

Halihazırda Türkiye’nin en büyük inşaatlarından birinin Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi olduğunun altını çizen Dönmez, “Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınları kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar” ifadelerin kullandı.

Dönmez, ayrıca iş makinelerinin de bölgeye desteğe gittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Buradaki bulunan yüzlerce iş makinesi arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması bizim için bütün projelerden önemli. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız.“

İncelemelerde Bakan Dönmez’e Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Bakanlık üst düzey yetkililer de eşlik etti.