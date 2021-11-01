banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı

Karadeniz Gazı karaya ulaşmak için gün sayıyor

Karadeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin tespiti amacıyla bulunan doğalgaz rezervlerindeki kuyu açma ve analiz çalışmaları sürüyor. TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, 2023’e kadar boru hattıyla getirilecek olan gazın BOTAŞ’a teslim edileceğini aktardı.

Ekonomi 01.11.2021, 13:34
Karadeniz Gazı karaya ulaşmak için gün sayıyor

Karadeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin tespiti amacıyla bulunan doğalgaz rezervlerindeki kuyu açma ve analiz çalışmaları sürüyor. TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, 2023’e kadar boru hattıyla getirilecek olan gazın BOTAŞ’a teslim edileceğini aktardı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, Filyos Limanı’nda TPAO’nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, karadaki çalışmalar ve sondajlar hakkında bilgiler aktardı. Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erden, kuyu açma çalışmalarında da su altında iş makineleri yardımıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Erden, 2023’e kadar yapılması planlanan faaliyet kapsamında denizden getirilecek olan gazın BOTAŞ’a teslim edileceğini aktararak şöyle dedi:

"Filyos Limanı’ndan yaklaşık 80 mil açıkta Sakarya Gaz Sahası keşfettiğimiz saha. Şu an üzerinde tamamlama yaptığımız saha. Bulunduğumuz bölgeye Filyos bölgesine denizden döşeyeceğimiz boru hattıyla getireceğimiz gazı yine endüstriyel bölgenin sonunda BOTAŞ’a teslim edeceğiz. 2023’e kadar yapılması planlı faaliyet bu. 2023 olmasının sebebi bunları üretim ve yerleştirme zamanı. Yapabiliyorsak yarın. Ne kadar çabuk yapabilirsek o kadar çabuk ekonomiye kazandırırız. Zemini iyileştirip üzerinde bir tesis kurulacak. O tesise yönelik çalışma. Şu an çalışmalarımızda herhangi bir gecikme yok. Ana fonksiyonlarından su altı robotu servisimiz var. Hem deniz tabanında görüntüleme ve karadaki kuyuda insanların yaptığı her şeyi su altında iş makineleri ile yapıyoruz. Borulama çalışmaları için ayrı bir boru gemisi gelecek."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz ise keşfedilen doğalgazın karaya getirilmesi için Türk Mühendislerinin katkıları ve son teknoloji ile çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Vali Tutulmaz, "Üst yapı çalışmalarıyla ilgili başlangıç çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nda yapılıyor. Kısa süre içerisinde bir firma tarafından işletilmesi için gerekli olan üst yapı çalışmaları yapılacak. Vinçler, konteyner alanları işletmeyle ilgili binalar yapılacak. Önümüzdeki bir yıllık süreçte bunların belirli bir aşamaya geleceğini ümit ediyoruz. Endüstri bölgesinde de iki fabrikanın kısa süre içerisinde temellerinin atılma aşamasına geleceğini öğrendik. Bunların hepsi istihdam, üretim, ülkemizin ve bölgemizin zenginliği demek. Doğalgazın buraya getirilmesi için son teknoloji ile Türk Mühendislerinin katkıları ve projeleriyle bulunduğumuz alana doğalgaz gelecek. Ümidimiz, beklentimiz, çalışmalarımız 2023 yılında Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında doğalgazı halkımızın tüketimine vererek kendi enerji kaynağımızı çeşitlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Fatih Sondaj Gemisi’nin bölgede kuyu kazdığı, Kanuni Sondaj Gemisi’nin ise tespit edilen gazın deniz tabanının altında test ettiği kule montaj işlemleri süren Yavuz Sondaj Gemisi’nin ise deniz tabanı üstündeki faaliyetleri yürüteceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6