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Karadeniz gazı için derin denizde boru serimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için derin denizlerde boru serimine başlandığını belirterek, sığ deniz boru serim işlemlerinin ise tamamlandığını açıkladı.

Ekonomi 10.07.2022, 15:16
Karadeniz gazı için derin denizde boru serimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için derin denizlerde boru serimine başlandığını belirterek, sığ deniz boru serim işlemlerinin ise tamamlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz gazı için Castorone isimli geminin derin denizlerde boru serimine başladığını belirterek, “Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz’in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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