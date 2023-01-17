Karadeniz Gazı için 36 kilometrelik kara hattı tamamlandı

Zonguldak’ın 170 kilometre açığında keşfedilen ve 710 milyar metreküp olarak revize edilen Karadeniz Gazı’nın ulusal şebekeye bağlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçen yıl Haziran ayında başlanılan 36 kilometrelik kara nakil hattı da tamamlandı. 170 kilometrelik açıktan karaya borularla getirilecek olan doğalgaz, Gaz İşleme Tesisi’nde bir dizi işlemden geçirilerek 36 kilometrelik kara nakil hattı yoluyla ulusal ağa bağlanacak.

Karadeniz Gazı’nın Mart ayında ilk etapta günlük 10 milyon metreküp olarak aktarılması planlanıyor. 50 milyon metreküp kapasiteli doğalgaz ölçüm istasyonundan geçecek olan gaz için otomatik kaynak makinesi kullanıldı. Sıfır hata için projede kullanılan otomatik kaynak makinesiyle birden fazla coğrafi engel aşılarak 87 noktada özel geçiş uygulaması gerçekleştirildi.