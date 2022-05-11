Karadeniz'den günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkartılacak

Türkiye, 2023 yılında Karadeniz'den doğalgaz çıkarmayı planlıyor. Yapılacak olan doğalgaz sondajının ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

2023'te gerçekleşecek sondaj faaliyetlerinin miktarı merak konusuydu. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, TPAO'nun 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, komisyonda yaptığı sunumda, şirketin 4 ülkede 9 projede yer aldığını söyledi.

"Karadeniz'de günde 10 milyon, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek"

Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek." bilgisini paylaştı.