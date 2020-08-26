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Karadeniz bu kez ’palamut’ bereketi ile sevindirecek

KARADENİZ BU KEZ 'PALAMUT' BEREKETİYLE YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Ekonomi 26.08.2020, 13:12
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Karadeniz bu kez ’palamut’ bereketi ile sevindirecek

Keşfedilen doğal gaz rezervi ile sevindiren Karadeniz bu kez ’palamut’ bereketiyle yüzleri güldürecek. Müjdeyi veren Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene hava sıcaklıkları normal geçti. Bütün balık yumurtaları tuttu. Geçen sene bir tane palamut yoktu denizde. Bu sene deniz palamut dolu” dedi.

Karadeniz son günlerde müjdelere doymuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz müjdesinin ardından bir müjde de balıkçılardan geldi. Her sene umutlarını av sezonuna bağlayan balıkçılar 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere ağ atacaklar. Geçtiğimiz sene palamutta hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların bu kez müjdesiyle yüzleri gülecek. Hamside henüz bir görünüm olmasa da palamut, çinekop ve çaça balıkçının umudu olacak.

Hava sıcaklıklarının iyi geçmesinin balıkçılık iklimini de iyi etkilediğini dile getiren Başkan Malkoç, “Bu sene diğer senelerden daha fazla umutluyuz. Bu sene hava sıcaklıkları normal geçti. Bütün balık yumurtaları tuttu. Şu an palamut görünümü bol. İstavrit biraz az gözüküyor ama o da çoğalıp irilendi. Çinekop var. İnşallah hamsi de olur. Palamut olduğu zaman çinekop olduğu zaman hamsi biraz az olur diyorlar ama onu da zaman gösterir. Hava şartlarından dolayı işaretler iyi görünüyor. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Geçen sene bir tane palamut yoktu denizde. Bu sene deniz palamut dolu. Geçen sene Mayıs Haziran ayları soğuktu. Bu sene o aylar sıcak geçti. Ondan dolayı bu sene balıkçılık ikliminde düzelme var. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

İstavritte 13 santimetre boy sınırının Karadeniz’de aşağı çekilmesini isteyen Atıf Malkoç, “Yıllardan beri bu işi yapıyorum. 13 santimetrenin üstünde istavrit yok. Aranan bu istavrit boyu Karadeniz’de olmaz. Kıyısı olan diğer ülkelerin birinde boy sınırı 9 santimetre, diğerinde 12 santimetre bizde 13 santimetre. 13 santimetre olan bir tek biz varız. Bundan yukarı balık da vardır illaki ama az var. Eskiden gelen istavrit Karadeniz’e kadar çok fazla avlanmazdı. Karadeniz’deki karışık istavrite bulaşırdı. Şimdi oradan buraya gelene kadar 50 yerde avlanıyor” şeklinde konuştu.

Balıkçının bir umudunun da çaça olduğunu söyleyen Malkoç, “Bizim bu bölgenin yöresel milli balığı çaça. Zamanı geldiğinde o da avlanıyor. İklim şartlarına bağlı, normal geçtiği zaman o da bol oluyor. Her sene bizi ayakta tutan balık çaça. Bu sene bir umudumuz da yine çaça. Hem sanayi balığı hem göç balığıdır. 1-2 ay bize uğrar. Herkes ihtiyacını görür” ifadelerini kullandı.

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