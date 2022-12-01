Quick Sigorta acenteleri, 25 Kasım’da düzenlenen lansmanla Quick Finans ile tanıştı. Şirketin Genel Müdürü Nihat Karadağ, “Finansman şirketlerinin kuruluşunu ülkemiz finans alanında bir devrim olarak nitelendiriyorum" dedi.

31 Aralık 2021’de kurularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı faaliyet izni ile ilk kredisini 26 Ağustos’ta vermeye başlayan Quick Finans’ın acentelere özel lansmanı, 25 Kasım’da Quick Sigorta acenteler toplantısında yapıldı. Antalya’da özel bir otelde gerçekleşen toplantıda merak edilenleri şirketin Genel Müdürü Nihat Karadağ anlattı. Karadağ, Maher Holding Sigorta Grubu’nun finansal sigortalardaki konumu ile mevcut grup ve acente potansiyelini değere dönüştürecek tüm kredi ve sigorta ürünlerini bir arada, bütünleşik, yenilikçi ve hibrit yeni nesil finansman modelleri geliştirmek olduğunu söyledi. Karadağ, finansman şirketleri ile ilgili şunları söyledi:

“Finansman şirketlerinin kuruluşunu ülkemiz finans alanında bir devrim olarak nitelendiriyorum. Çünkü daha öncesinde kredi almak için mutlaka bir banka şubesine gitmek şarttı. Finansman şirketleri geliştirdikleri ve öncüsü oldukları uzaktan erişim teknolojisi ve süratli kredilendirme süreç ve teknikleri ile bu tabuyu yıkarak, banka dışında yaygın satış noktalarından her türlü mal ve hizmet alımı için satış anında ‘kapıdan dışarıya çıkmadan’ kredi vermeye başladılar. Bu aşama ile aslında kredi işlem süreçleri ve dijital çözümlerde öncü oldular ve günümüz dijital bankacılığının temellerini atmış oldular. Dijital köprü kavramı ile bu vizyonumuz örtüşerek, önemli etkiler oluşturacak bu kavramı daha ileri düzeylere taşımak da önemli bir misyonumuz olacaktır. Tabii bu ilerleyiş acentelerimizde de önemli etkiler oluşturacak, iş birliği ile önemli gelir artışı ve prestij sağlayabilecekler. Nasıl ki Quick Sigorta’nın finansal sigorta ürünleriyle acentelerin yürüyüşü değişti ise ve müşteri gözünde saygınlıkları arttıysa, aynı ivme Quick Finans iş birliğinde geliştirilerek sunulacak yepyeni ürünlerle de yaşanacaktır.”

“Sigorta destekli finansal ürünler, günümüzün önemli fırsatlarına dönüşüyor” diyen Karadağ, Quick Sigorta’nın sektörde önünü açtığı ve liderlik ettiği kefalet, bina tamamlama, fatura koruma gibi finansal sigortalar ekosistemi ile Quick Finans’ın güçlü temeller üzerine kurulacağını ve sektöre yepyeni ürünler sunacağını belirterek, "Poliçe Prim Kredisi ile sigortalı, günümüz koşullarında alternatif finansman yöntemi ile Quick Finans’tan kredi alma imkanına kavuşuyor. Daha ilerideki aşamada, sigortalıya istediği şirketten aldığı poliçenin primini ödeyebilmek için Quick Finans’tan kredi alma olanağı tanınacak” ifadelerini kullandı.

Karadağ, Quick Finans’ın kredi vereceği sektörleri sıralayarak, “Bu vizyon çerçevesinde iş modelini farklılaşma ve odaklanma stratejileri üzerine kuran Quick Finans, konuttan otomotive, tedarikçi ve stok finansmanından tarımsal üretim tedarik zinciri finansmanına ve dijital ile perakende satış noktalarındaki mikro finansmana kadar geniş bir yelpazede yer almayı hedefliyor” dedi.