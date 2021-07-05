Karacabey’de pazar yeri ve teras vitrine çıkıyor

Karacabey’de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Katlı Kapalı Pazar Yeri için belediye tarafından yeni proje hazırlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde görsellerini paylaştığı ve mevcut pazar yerinin olduğu alana yapılması planlanan ‘Karaca Teras Projesi’ ile ilgili açıklamalarda bulunurken, salı günü pazar yeri girişinde halka projeyi anlatacaklarını söyledi.

Ali Özkan yaptığı açıklamada, “2014 yılında göreve başladık. 2019 yılında değerli hemşerilerimizin onayıyla 2. dönem çalışmalarımızı,‘büyük ve güçlü Karacabey’ yolundaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2014’ten itibaren vatandaşlarımızda yeni bir pazaryeri beklentisi söz konusuydu. O süreçte göreve geldiğimiz zamanları hatırlıyorum. Salı günleri her pazar yeri ziyaretimizde, eğer havalar yağışlıysa veya güneşliyse pazarcı arkadaşlarımızın bazıları ve vatandaşlarımız, çatımızdan akan yağmurları ve güneşli havayı bize bir serzeniş olarak ifade ediyorlardı. Biz de hemen harekete geçerek, geçmiş dönemde yapılan ve sıkıntılara neden olan bu konuyla ilgili pansuman tedbirlerimizi aldık ve yaptığımız tadilatlarla, bu noktadaki şikâyetleri asgariye indirmeye çalıştık. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda ve Karacabey’imizin tâbiri caizse tam ortasında yer alan, Karacabey Belediye’mize ait, halkımıza ait olan pazar yeri salı günleri pazar olarak kullanılmakta. Sair günlerde de ücretsiz otopark olarak halkımıza hizmet vermekte” dedi.

Özkan, “Pazar yeri için gelen pazarcılarımızın araçları ile otopark olarak kullanan vatandaşlarımızın araçları, burada pazar öncesi ve sonrası ciddi bir kaosa sebebiyet veriyor. Yine köylü pazarı olarak tâbir edilen alanımızda tezgâh açan üreticilerimiz de kapalı bir alan talep etmektedir. “Yeni pazar yeri yapılması bizim dönemimizden önce de gündeme gelmiş, bizden önceki belediye başkanımız Ergün Koç zamanında farklı bir proje gerçekleştirilmek istenmiş. Fakat gerek finansman sağlanamaması gerekse itirazlar neticesinde, daha önce Erol Onur başkanımızın zamanında eternit olarak yapılan çatılar çelik çatı haline getirilerek, paza yerine başka bir fonksiyon yüklenmeden, sadece çatısı değiştirilerek yeni bir pazar yeri yapılmış. Fakat gördüğümüz kadarıyla şu anda şehrimizin ortasında, devasa bir alanda, 12 bin metrekarelik alanda büyük bir mezbelelik oluşmuş ve modern bir şehir anlayışına kesinlikle yakışmayan bir durumla karşı karşıyız. Tabii ki zamanında da siyasiler tarafından çeşitli söylemlerde bu konu gündeme getirilmiş fakat büyük proje olduğu için finansman konusu sıkıntı olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

Başkan Özkan, “Bizim kimsenin ekmeğinde, kimsenin işin de gözümüz yok. Ama bu pazar yeri, oradaki esnafın tapulu malı değil. Bu pazar yeri bütün Karacabeylilere ait bir alan. Onun için tüm Karacabeylilere hizmet edecek modern bir projeyi, oradaki esnafımızın hakkı zayi olmayacak şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Karaca Teras Karacabey’e çok yakışacak

“Esnafımız geçmiş dönemde bu durumlarda ödenen paralardan yakındılar, bizim dönemimizde böyle bir şey yaşanmadı. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum, biz bu dönem de sizden para almayacağız” diyen Başkan Özkan, “Borçların ödenmemesi bir tarafa, ödenen ücretin çok cüzi olması bir tarafa, oradaki esnafın yarısı neredeyse Karacabeyli olmamasına rağmen biz polemiklere girip, bu işi sürüncemede bırakmak istemiyoruz. Amma velâkin hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığımız halde, Karacabey’de yapılacak en büyük proje için Karacabeylilerin kanaatinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Karacabey için yapılacak bir projede söz sahibi Karacabeyliler olmalı diye düşünüyoruz. Biz büyük Karacabey’i, güçlü Karacabey’i kurmak için güçlü yatırımlar, büyük hedefler doğrultusunda bir konfor alanı haline gelecek ve pek çok alanda avantaj sağlayacak bu projenin kesinlikle arkasındayız. Karaca Teras projesinin, Karacabey’e çok yakışacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yarın (salı) dev ekranda bu projeyi Karacabeyli halkımıza pazar yerinde sunmak ve akabinde anket çalışması da yapmak istiyoruz” diyen Özkan, “Karacabeyli vatandaşlarımız bu modern pazar yeri projesi hakkında ne düşünüyorlar,bunu gerçekleştireceğimiz bu platformda açık bir şekilde ifade etmelerini saygıdeğer vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca, 2024 seçimlerinde de bu modern pazar yerine karşı çıkan kardeşlerimizin, siyasîlerimizin, orada kendilerini nasıl ifade edeceklerini de çok merak ediyoruz. Yerel yönetimin en önemli hizmetlerinden bir tanesi, Karacabey’in en büyük meselesi olan trafik keşmekeşiyken ve bu konuya neşter vuracak önemli bir yatırım ortadayken, bu projeye niçin bu arkadaşlarımızın karşı çıktığını, Karacabeyli hemşerilerimizin onlara mutlaka soracağını ve gereken cevabı da onlara sandıkta vereceğini düşünüyoruz. Karacabey’e çok yakışacak,‘modern Karacabey’ yolunun en önemli kilometre taşlarından biri olacak Karaca Teras projemizin, ilçemize hayırlara diliyorum” dedi.