Karacabey’de kırmızı biber bereketi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli tarım ürünlerinden olan kırmızı biber hasadını incelemek ve üreticilerle istişare etmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden Karacabey’de kırmızı biber üreticilerinin yüzü gülüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, biber hasadına devam eden çiftçileri ziyaret etti. Ali Özkan, bu yıl kırmızı biber üreticilerinin piyasadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çiftçiler kırmızı biberleri tarladan topluyor, tüccarlar da bunları alarak depolarında işliyor. Bir kısmı kesilerek fabrikaya gönderilip, közlenmiş hâle gelecek. Daha sonra ambalajlanacak ve pazara arz edilecek. Gelen ürünlerin en kalitelileri İstanbul’daki marketlerde direkt tüketiciye satılmak üzere ambalajlanıyor ve pazarcılar aracılığıyla da tüketiciyle buluşuyor. Bu yıl hem salçalık domateste, hem de biberde üreticilerimiz için piyasa tatmin eder seviyede. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını bu şekilde almaktan mutlu olduklarını belirtmek istiyorum” dedi.