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Kara yolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşımacılığında 2021 yılında 21 ülkeden alınan ilave belgelerle toplam geçiş belgesi sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi.

Ekonomi 05.12.2021, 13:41
Kara yolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde rekor kırıldı

ANKARA(AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, ülke ekonomisini destekleyecek adımları ulaşımın her alanında atmaya devam ettiği belirtildi.

Kara yolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde 2021'de rekor kırıldığı aktarılan açıklamada, uluslararası kara yolu taşımacılığından elde edilen kazanımların ihracata büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karayolu Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantılarında Kırgızistan ile serbestleştirme sürecinin başlatıldığı, Macaristan'la da transitte kotanın sınırsız olduğunun hüküm altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan geçiş belgesinin 35 binden 46 bine yükseltildiği belirtilen açıklamada, "Özbekistan'dan da 18 bin ücretsiz belge alındı. 2021 yılında kara yolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde de rekor kırıldı. 21 farklı ülkeden alınan ilave belgelerle birlikte toplam geçiş belgesi sayısı 1,5 milyonu aştı. Bu ülkeler arasında yer alan İtalya, İspanya, Finlandiya, Norveç, Yunanistan’dan ilk defa ilave belge temin edildi." ifadeleri kullanıldı.

Sırbistan ile tarihi karar

Avrupa'ya yönelik taşımalarda büyük adım atıldığı, Avrupa ülkelerine yönelik uluslararası kara yolu taşımalarında en önemli transit ülkelerden birisi olan Sırbistan ile KUKK toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi. İki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığında tarihi kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İmzalanan protokol ile 2022 yılından itibaren geçiş belgelerinin tamamının ücretsiz olması kararlaştırıldı. Taraflar, yeni bir kara yolu taşımacılığı anlaşması yaparak ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi konusunda prensip kararı aldı. Türk taşımacıları için belirlenen yıllık çok girişli geçiş belgesi sayısı ise 25 bin olarak belirlendi. Bu sayede 25 bin taşıtımız tek belge ile bir yıl boyunca sınırsız sayıda Sırbistan'a ve Sırbistan üzerinden taşıma yapabilme imkanına kavuştu. Geçiş belgelerinin ücretsiz olması taşımacılara ve ihracatçılara yıllık toplam 6 milyon dolara varan tasarruf sağlıyor."

Yunanistan'dan ilk defa ücretsiz transit geçiş belgesi temin edildi

KUKK toplantısı yapılan bir diğer ülkenin de Yunanistan olduğu, toplantı sonunda imzalanan protokol ile yıllar sonra ikili geçiş belgesi kotasının 20 binden 26 bine yükseltildiği, bunun 13 bininin ise ücretsiz olduğu bildirildi.

Transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 40 bine yükseltilirken, belgelerin yarısının ücretsiz kota olarak belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Ayrıca 2021 yılında alınan 11 bin ilave belgenin 2022 yılı kotasından mahsup edilmemesi kararlaştırıldı." ifadesi yer aldı. Yunanistan'dan ilk defa ücretsiz transit geçiş belgesi temin edilirken, ikili taşımalarda alınacak ücretsiz belgelerin sektöre 2,3 milyon avro tasarruf imkanı sağladığı kaydedildi.

#ekonomi
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