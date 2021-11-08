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‘Kara mürver’ toprakla buluştu

Kastamonu’da, gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin dikimine başlandı. Bu kapsamda Kastamonu’da son 1 ay içerisinde 80 adet mürver fidanı toprakla buluştu.

Ekonomi 08.11.2021, 17:09
‘Kara mürver’ toprakla buluştu

Kastamonu’da, gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin dikimine başlandı. Bu kapsamda Kastamonu’da son 1 ay içerisinde 80 adet mürver fidanı toprakla buluştu.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında "Tarla Günü" düzenledi. Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı İnciğez köyünde gerçekleştirilen "Tarla Günü" etkinliğine Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Çalışma Grup Sorumlusu Aslı Çavuş, Bakanlık Proje Koordinatörü Emine Nazan Eryiğit, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörleri Ziraat Mühendisi Ömür Onur ve Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge, teknik personel ile proje kapsamında eğitim alan ve kurslara iştirak eden Dadaylı Kadın Girişimciler Derneği Üyeleri ve kadın çiftçiler katıldı. Etkinlikte gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin dikimi yapıldı.

“ABD’de ve Avrupa’da çok değerli olan mürver, ülkemizde de yaygınlaşıyor”

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün, “Üreten, çalışan ve emeğini gelire dönüştüren kadınlarla her daim gurur duyduk. Bakanlık olarak kadın ve kadının elinin değdiği her konuda onları destekledik ve bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa ve Amerika’da çok kıymet gören bir bitkidir Mürver. Çiçeği ve meyvesi çok tüketilir. Ülkemizde de Bakanlığımızın desteklediği bir proje ile kadınlarımızın mürver üretecek olması bizim için ayrıca değerli. Diktiğimiz bu fidanların meyvelerinin yöre halkına bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.

“Mürver üretimini yerinde destekleyeceğiz”

Daday Kaymakamı Mehmet Sert ise, “Herkesçe bilinen ancak değeri pek fark edilmeyen bir ürünün ilçemizde yetiştirilecek olması bizim için son derece önemli. Kaymakamlık olarak bu üretimi biz de yerinde destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kadın üretime ne kadar dahil edilirse aile refahı o kadar artar”

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem de İl Müdürlüğü olarak kırsalda kadın çiftçilere verilen önem ve değerden bahsederek, “Müdürlüğümüz olarak Bakanlığımızın politikalarına uygun, az emek ve istekle çok gelir getiren ürünleri kadın çiftçilerimizle buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Önemli olan kırsalda ki kadının az külfetle çok gelir elde etmesi ve ekonomiye olan katkısı. Kadın üretime ne kadar dâhil edilirse aile refahı da o kadar artar. Bunun çok uzun zamandır farkındayız ve kadın çiftçilerimizi her türlü tarımsal yenilikler ile buluşturuyoruz. İki yıl devam edecek olan bu proje ile de kadınlarımızın yüksek gelir elde etmesi bizim için çok önemli. Bugün 20 fidanla başladığımız bu yolculuk umarım önümüzdeki yıllarda katlanarak devam eder. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak son bir ay içinde 80 adet mürver fidanını toprakla buluşturduk. Bu Tarım ve Orman Bakanlığımızın kadın çiftçilere verdiği önemin bir yansımasıdır ve bizim de Kastamonulu kadın çiftçilerimize verdiğimiz önem ve desteğin göstergesidir. Bakanlığımızın katkıları ile kadın çiftçilerimizi her türlü yenilikle buluşturmak için gerekli özen ve hassasiyeti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara Kara mürver konusunda bilgilendire yapıldı. Ardından Daday’da 20 adet mürver fidanı toprakla buluşturuldu. Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son bir ay içerisinde 80 adet kara mürver fidanı dikildiği belirtildi.

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