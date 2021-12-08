banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

"Kara elmas" paraları hesaplara yatıyor

2021/2022 ürün alım kampanyasının devam ettiği Marmarabirlik’te üretici ortaklara 3. dilim olarak 9 Aralıkta 40 milyon 300 bin TL ödeme yapılacak.

Ekonomi 08.12.2021, 14:50
"Kara elmas" paraları hesaplara yatıyor

2021/2022 ürün alım kampanyasının devam ettiği Marmarabirlik’te üretici ortaklara 3. dilim olarak 9 Aralıkta 40 milyon 300 bin TL ödeme yapılacak.

2021/2022 ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar yağlık dahil 40 bin 500 ton ve 414 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. 9 Aralık 2021 Perşembe günü (yarın) ortaklara, 20 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 40 milyon 300 bin TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 181 milyon 300 bin TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Ortaklar yarın saat 18.00’dan itibaren 3.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler.

Ürün alım ve ödemelerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alım fiyatları ve maliyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Marmarabirlik’in görevi piyasaları regüle etmek, Marmarabirlik belirlediği fiyatların altında ürün satışının yapılmasını engellemektir” diyen Hidamet Asa şunları söyledi: “Geçen yıla nazaran ürün alım fiyatlarına ortalama yüzde 35, kalibre olarak 350 daneden daha ince zeytine ise yüzde 40 artış yapılmıştır. Bu fiyat artışının üzerine ambalaj, işçilik, üretim, pazarlama giderleri ile birlikte fiyat artışının tüketici boyutunu da düşünmek gerekir. Alınan zeytini satamadığınız takdirde, sonraki yıl stok fazlası olur. Marmarabirlik sezon öncesi piyasa şartlarının çok altında fiyatla ziraî ilaç, gübre ve akaryakıt desteği ile ortaklarının üretim maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkıda bulunmuştur.”

Yağlık fiyatlarının artış sebebinin kur farkından kaynaklandığını belirten Asa, güncel piyasa koşulları ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Kampanyanın başında piyasada yağlık zeytin 5 TL ve randımanın da çok düşük olduğu halde, üreticimizi desteklemek üzere 7 TL’ye alım yapılmıştır. Yağlık zeytinin piyasada 5 TL’ye alındığı dönemde, Marmarabirlik 5 TL fiyatla alım yapmış olsaydı, bugün de 8-9 TL’ye yağlık zeytin alabilirdi. Fiyat güncellemesi yapıldığında, kampanyanın başladığı günden bugüne geriye dönük fiyat artışı talebi gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Tarım ürünlerinin fiyatı arz talebe göre şekillenir ve belirlenir. Günlük fiyat artışı yapılmış olsa, fiyatlar düştüğünde Marmarabirlik’in fiyatları geri çekme şansı var mıdır? Marmarabirlik dışında ürün alımı yapan diğer alıcılar; istediği miktarda ürün alıp, çekilebilir, fiyatı da yükseltip, düşürebilirler. Marmarabirlik’in böyle bir şansı yoktur. Ürün dalında bitinceye kadar kooperatiflerimizde alımlara devam edilmektedir.”

Bazı tarım ürünlerinde arz talebe göre fiyatlarda düşüşler yaşanmış olsa da zeytinde böyle bir şeyin olmadığını ifade eden Başkan Asa, “Yıllar itibarıyla fiyatı hiç düşmeyen, sürekli artan tek TARIM ürünü zeytindir. Marmarabirlik ürün alım fiyatını hiç bir zaman düşürmemiştir. Marmarabirlik’in ürün alım fiyatlarının altında ürün satışı yapılmıyorsa bunun tek sebebi Marmarabirlik’tir. Birlik Yönetim Kurulu alım fiyatlarıyla ilgili doğru karar almıştır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8