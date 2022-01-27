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Kar yağışı İstanbul’daki sebze ve meyve hallerini etkiledi

Özellikle İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebze ve meyve halindeki fiyatlarda artışa neden oldu. Ürünlerin kar yağışından dolayı İstanbul’a gelmesi zorlaştı. Geçen hafta halde kilosu 15 liraya satılan patlıcan, 22 liradan satılıyor. Hal esnafı yeşillik fiyatlarının yüzde 100 arttığını belirtti.

Ekonomi 27.01.2022, 13:21
Kar yağışı İstanbul’daki sebze ve meyve hallerini etkiledi

Özellikle İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebze ve meyve halindeki fiyatlarda artışa neden oldu. Ürünlerin kar yağışından dolayı İstanbul’a gelmesi zorlaştı. Geçen hafta halde kilosu 15 liraya satılan patlıcan, 22 liradan satılıyor. Hal esnafı yeşillik fiyatlarının yüzde 100 arttığını belirtti.

İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını da etkiledi. Özellikle Antalya’dan gelen sera ürünlerinin fiyatlarında artış görüldü. Kar yağışından dolayı ulaşımın durması sevkiyatı etkiledi. İstanbul’daki sebze ve meyve halinde birçok ürünün fiyatı arttı. En çok patlıcan ve yeşillik ürünlerinde fiyat artışı oldu. Geçen hafta halde kilosu 15 liraya satılan patlıcan, 22 liradan satılıyor. Hal esnafı kar yağışıyla birlikte sevkiyatın durduğunu belirterek, özellikle patlıcan ve yeşillik ürünlerinin fiyatlarının arttığını söylediler. Esnaflar, yeşillik fiyatlarının ortalama yüzde 100 artığını söyledi.

Türkiye’de kar yağışı hayatı birçok alanda olumsuz etkiledi. 29 yıl sonra kar yağan Antalya’da seralar zarar gördü. Hem seraların zarar görmesi hem de sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle ürünler İstanbul’a ulaşamadı.

"En çok patlıcanın fiyatı artarak 22 lira oldu"

Hal esnafı Kemal Günaydın, kar yağışının ardından yolların kapandığını söyleyerek, “Karlı hava fiyatlara yansıdı. En çok patlıcanın fiyatı artarak 22 lira oldu. Geçen hafta 18 liraydı. Ürünler çok az geliyor. Nakliyeler 40 kuruştan 80 kuruşa çıktı. Antalya’da yağan kar seraları etkiledi. Portakalın fiyatı aynı, 3-5 liradan satılıyor. Elma 3-4 liradan satılıyor. Göbek marulun kasası ise 25 liradan satılıyor” dedi.

"Maydanoz, roka, dere otu fiyatları hemen hemen yüzde 100 arttı"

Ürünlerin geldiği bölgelerde hava koşullarından dolayı ürünlerin toplanamadığını söyleyen hal esnafı Tamer Çankaya, “İstanbul’da çok yoğun bir talep var, ürün az olunca da fiyatlar artıyor. Özellikle yeşillik ürünlerinde artış oldu. Maydanoz, roka, dere otu fiyatları hemen hemen yüzde 100 arttı. geçen hafta bir adet maydanoz 1,5 lirayken, bu hafta 4-5 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Mal sevkiyatında sıkıntılar yaşandı"

Esnaf Ertan Bozdemir ise kar yağışının sebze ve meyve halini olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Mal sevkiyatında sıkıntılar yaşandı. Kar yağışından dolayı haliyle yollar kapandı. İstanbul’u zaten Antalya besliyor. Antalya’da da kar yağışı etkili oldu. Seralarda zararla meydana geldi. Hem İstanbul’a hem de Antalya’ya kar yağınca sevkiyatta sorunlar çıktı. Bu durumda ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep oldu. Kardan sadece portakal, elma ve yerli muz gibi ürünler etkilenmedi. Yeşilliklerin çoğu etkilendi. Geçen hafta 15 lira olan patlıcan şu anda 20 ila 22 lira arasında satılıyor. Maydanozun sandığı 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Dere otunun sandığı 30-40 liraydı, şu anda 70-100 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

Emrah Sivritepe, patlıcanın 15 günde bir hasadı olduğunu belirterek, "Antalya’daki soğuk havalar malları çok fazla etkiledi. Patlıcanlar büyümedi, büyümediği için toplanmadı ve fiyatları arttı" dedi.

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