Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, mevsiminde yağan karın fındık için oldukça yararlı olduğunu ifade ederek Mart ayında kar yağışları olması halinde fındık için risk oluşturabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yağmayan kar nedeniyle fındığın erken tomurcuklanması durumunda zirai don riskleri yaşanabileceğine dikkat çeken Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, bugünlerde başlayan kar yağışının fındık üreticilerini sevindirdiğini kaydetti.

Şahin mevsiminde yağan kardan fındığın oldukça yararlandığını ifade ederek, “Fındık için mevsiminde olmayan her şey risk oluşturur. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince neredeyse fındık tomurcuklanarak açmaya başlayacak hale gelmişti. Fındık açtıktan sonra yağacak bir kar da zirai don riskini meydana getirecekti. Bu bizi endişelendirişti. Ancak bugünlerde başlayan kar yağışı üreticileri mutlu etmiştir çünkü tam da zamanında kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları düştü. Fındığında bir üşümeye ihtiyacı vardır. Şuan yağa ne kadar uzun süre kar yağışı olursa fındık ve diğer meyveler için o kadar iyidir. Kar yağması demek fındığın açmasını geciktirecek ve zirai don riski azalacaktır. Fındık için en riskli dönem fındık açtıktan sonra mart ayı içerisinde yağan kar risk taşımaktadır” dedi.

Karın fındığa faydaları

Kar yağışının bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da faydalı olduğunu anlatan Şahin, “Kar örtüsü, sıcakta yayılan bitki hastalık ve zararlıların yayılmasını durdurup bitkilerin, o hastalık ve zararlılara karşı mücadelesini artırmaktadır. Kar suyunun yararları ise Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır. Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur. Bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluşmuş olur. Eriyen kar suyu bu minerallerin kolayca çözünmesini sağlayarak, bitkinin kolayca alımını sağlar. Burada esas olan karın yağışından ziyade karın, ne zaman ve ne kadar yağdığı ile yerde kalma süresi oldukça önemlidir. Karın yerde kalma süresi ve kar yağışı, bir yerin iklim özelliklerini belirleyici etkenlerdir. Mühim olan yağan karın, yavaş yavaş eriyerek yüzey akışına geçmeden, toprak tarafından emilerek, bitkinin su ihtiyacı ile toprak nemini sağlayabilmesi için suyun, toprak tarafından depo edilmesi işlemi önemlidir" bilgisini verdi.