Kar yağışı bot ve mont satışlarını artırdı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle mont ve botlar rağbet görmeye başladı. Mağazalarda yoğunluk yaşanırken mağaza sahipleri de bu durumdan memnun olduklarını söylediler.

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte mont ve bot alışverişerinde yoğunluk yaşanıyor. Kışlık ürünlere yoğunluk gösteren vatandaşlar daha çok mont ve botlara talep gösteriyor. Havaların mevsim normallere üzerinde gitmesi işleri olumsuz etkilese de kar yağışı mağaza sahiplerinin yüzünü güldürmeye başladı. Bu durumdan memnun olan mağaza sahipleri, montları 150 ila 250 TL, botları ise 150 ila 330 TL arasında sattıklarını söylediler.

“Mont fiyatlarımız ise 150 ila 250 TL arasında değişiyor”

Kar yağışının işleri olumlu yönde etkilediğini belirten mağaza sorumlusu Veysel Baylan, “Salgından dolayı işlerimiz düşük bir seviyedeydi. Kar yağışından dolayı da Mont ve Kazak gibi kışlık ürünlerimize talep arttı. Havalar mevsim normalleri üzerinde gidiyordu tişörtle gezecek durumdaydı vatandaşlar ama kar yağışı ile beraber mont satışlarımızı olumlu yönde etkiledi. Yüzde verecek olursak da işlerimiz yüzde 50 arttı diyebiliriz. Mont fiyatlarımız ise 150 ila 250 TL arasında değişiyor. Halkın bütçesine uygun bir şekilde fiyatlarımız” şeklinde konuştu.

“Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar montlara yoğunluk göstermeye başladı”

Kar yağışından dolayı mont satışlarında artış olduğunu vurgulayan mağaza sahibi Samet Yaldız, “Havaların mevsim normalleri üzerinde gitmesinden dolayı işlerimiz oldukça durgundu. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar montlara yoğunluk göstermeye başladı. Mont fiyatlarımız da 200 ila 350 TL arasında değişiyor. Mont satışlarında yüzde 30-40 arası bir artış oldu” ifadelerini kullandı.

“Daha çok postal dediğimiz botlar rağbet görüyor”

İşlerin pandemiden dolayı durgun olduğunu belirten mağaza sahibi Ramazan Combaş, “Kar yağışı ile birlikte hava soğudu böylelikle vatandaşlar bot almaya yöneldi. Yaklaşık yüzde 35’lik bir rağbet görüyor botlar. Bu durumdan gayet memnunuz. Bot fiyatlarımız 150 ila 330 TL’ye kadar bot bulabilirsiniz. Daha çok postal dediğimiz botlar rağbet görüyor. Bizdeki ürünlerin hepsi gerçek deridir. İyi bir bot almak isteyen vatandaş öncelikle ayak sağlını düşünmesi gerekiyor. Hakiki deri ürünler giymeye gayret göstermek gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.