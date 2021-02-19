Kapanan şirketler azalırken, yeni kurulanlar arttı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %33,6 kurulan kooperatif sayısı %19,3 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %17,3 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %69,9 kapanan kooperatif sayısında %68,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %35,4 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artış oldu.

Detaylar şu şekilde:

"2021 yılı Ocak ayında, 2020 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %8,1 oranında artış olup kurulan kooperatif sayısı %13,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,4 oranında azalmıştır.

2021 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %55,1 kapanan kooperatif sayısında %96,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %24,2 oranında azalış olmuştur.

2021 yılı Ocak ayında Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2021 yılı Ocak ayında kurulan toplam 11.428 şirket ve kooperatifin %87,1’nu limited şirket, %12’i anonim şirket, %0,9’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,9’u İstanbul, %9,8’si Ankara, %6,3’sı İzmir’de kurulmuştur. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2021 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %16,11 oranında arttı.

2021 yılı Ocak ayında 11.428 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 9.954 limited şirket, toplam sermayenin %70,1’unu, 1.372 anonim şirket ise %29,9’sini oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre %16,11 oranında artmıştır.

2021 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 4.085’i ticaret, 1.987’si imalat ve 1.285’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.156 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2021 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 4.085’i ticaret, 1.987’si imalat ve 1.285’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 2021 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.156’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 646’sı inşaat, 278’i imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 308’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143’ü imalat, 119’u inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.283’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 484’ü inşaat, 328’i imalat sektöründedir.

2021 Ocak ayında kurulan 99 Kooperatifin 39’u İşletme Kooperatifi

2021 Ocak ayında kurulan 99 Kooperatifin 39’u İşletme Kooperatifi, 35’i Konut Yapı Kooperatifi, 12’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2021 yılı Ocak ayında 935 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

2021 yılı Ocak ayında kurulan 935 yabancı ortak sermayeli şirketin 499’u Türkiye, 60’ı İran, 33’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 935 yabancı ortak sermayeli şirketin 92’si anonim, 843’ü limited şirkettir. 2021 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 128’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 62’si

Gayrimenkul acenteleri ve 44’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 91,48’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır."