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Kapanan şahıs şirketi sayısı ikiye katlandı

Geçtiğimiz ocak ayında kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 9,91 artarken şahıs şirketlerinin kapanma sayısı bir önceki aya göre iki katına çıktı.

Kapanan şahıs şirketi sayısı ikiye katlandı

Geçtiğimiz ocak ayında kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 9,91 artarken şahıs şirketlerinin kapanma sayısı bir önceki aya göre iki katına çıktı.

21 Şubat 2020 Cuma 16:18
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Kapanan şahıs şirketi sayısı ikiye katlandı

TOBB tarafından açıklanan "kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri"ne göre; 2020 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56; kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,09 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,88 oranında arttı. 

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,77 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,51, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 105,61 oranında artış oldu. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,56 artış oldu.

Şahıs şirketlerinde kapanma oranı ikiye katlandı

TOBB'un bu ayki verisinde, gerçek kişi ticari işletmelerin kapanış oranındaki yüzde 105'lik artış dikkat çekti. Anonim ve limited şirketler, kooperatiflere oranla çok daha hareketli olan gerçek kişi şirket açılma ve kapanma oranları, trend konusunda çok daha anlamlı veriler olarak kabul ediliyor.  

Şirket sayısı arttı sermaye toplamı azaldı

Ocak ayında tüm illerde 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirilirken bu şirketlerin sermayelerinin toplamı, aralık ayına göre yüzde 55,56 oranında azaldı. Kurulan şirketlerin 9 bin 87'si limited, bin 390 anonim şirket statüsünde açıldı.

Ocakta bin 76 adet yabancı ortaklı şirket kuruldu

2020 yılı ocak ayında kurulan bin 76 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i Türkiye, 83’ü İran, 45’i Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 76 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 975’i limited şirket. 2020 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 128’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53’ü Gayrimenkul acenteleri ve 43’er adet olmak üzere Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,20’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

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