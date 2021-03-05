Kapalıçarşı'da aidat zammına esnaftan tepki

3 bin 500 işyerinin aidatlarına yapılan yüzde 40 zam, Kapalıçarşı’da esnafı adeta isyan ettirdi. Salgın döneminde birçok esnafın zarar ettiğini söyleyen çarşı sakinleri, zammın düşürülmesini istiyor. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise aidatlara yapılan zamları, asgari ücret ve maliyet artışlarına bağladı. Pandeminin küresel ekonomide yaşattığı kriz nedeniyle güçlükle ayakta kalmaya çalışan tarihi Kapalıçarşı esnafı, yönetimin yaptığı yüzde 40 aidat zammına tepki göstermeyi sürdürüyor. 560 yıllık geçmişi olan çarşıda; 350 vakıf, 2 bin 100 şahsi mülk olmak üzere toplam 3 bin 500 esnaf bulunuyor. 2016 yılında çarşı derneğinin devir kararı alması sonrasında, yeni yönetim seçimle belirlenmişti.

ESNAF: YÖNETİM %40 ARTTIRILAN AİDATLA İLGİLİ GEÇERLİ BİR SEBEP SUNMADI

Dünya'dan Ömer Gören'in haberine göre; Kiralarını dahi ödemekte zorlandıklarını, birçok dükkanın uzun süre kapalı kaldığını söyleyen esnaf, son olarak 2020’de aidatlara yüzde 15 zam yapıldığını belirtti. Yönetimin yüzde 40 artırılan aidatla ilgili kendilerine herhangi bir geçerli sebep sunmadığını ileri süren Kapalıçarşı esnafı, zammın yasal olarak tebliğ edilmemesine rağmen tahsil edilmeye başlandığını belirtti. Eski yönetim döneminde çarşıda 58 güvenlik görevlisi bulunduğunu, şimdi ise sayının 44’e indiğine de dikkat çeken esnaf, “O dönemde 2,4 milyon TL bütçemiz vardı. Personel sayısı azalmasına rağmen aidatlar sürekli katlanıyor” diye konuştu.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise, artışın son 2 yılı kapsadığını ve aldıkları kararların tümüyle hukuki olduğunu ifade etti. Kat Malikleri Kanunu uyarınca gelir ve gider dengesini gözeterek bütçeyi oluşturmak ve salınımını yapmanın görev ve yetkileri dâhilinde yer aldığına da vurgu yapan Kurtulmuş, “Kanun bize, ‘bütçeni yap parayı topla’ talimatını veriyor. Dolayısıyla aidat vermeyen icrayla verecek. Projenin yüzde 80’i güvenlik ve temizlik maliyeti nedeniyle oluştuğundan, her yıl en az asgari ücret büyüme oranında artış gösteriyor” dedi.

KURTULMUŞ: HİZMET MALİYETLERİ YÜKSELDİ



Fatih Kurtulmuş, zammın nedenini şöyle açıkladı: “Aidatlara yüzde 40 zam yapmamızın sebebi, 2020 yılında 6 milyon 835 bin liralık hizmet maliyetini onaylamamız. 2021’de asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselirken, 2021 yılı hizmet maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 22,77 arttı. 2021 yılında yönetim kurulu, toplam 8 milyon 400 bin liralık projeyi onayladı. 2020’de esnafın aidat borcu 6 milyon lirayken, 2021 yılında bu bedel 8 milyon 400 bin liraya yükseldi. Buna göre aidatların matematiksel artış oranı yüzde 39,25 olarak yansıdı.”