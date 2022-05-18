Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!

Son günlerde yeniden atağa geçen döviz kurları, çarşamba günü itibariyle ivme kazandı. Güne 15.80 seviyelerinden başlayan dolar / TL kurunun, İstanbul'daki döviz piyasasının kalbi olarak kabul eden Kapalı Çarşı'da 16 lira seviyesini geçtiği açıklandı.

Dolar/TL geçtiğimiz işlem gününde uzun zamandır görülmeyen sert bir yükseliş gerçekleştirdi ve günü %2.2 artışlar 15.89 seviyesinden tamamlamıştı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketliliğin yaşandığı Kapalı Çarşı'dan sıcak bir haber geldi.

Kapalı Çarşı'daki döviz tabelalarında anlık olarak dolar /TL kurunun 16 liranın da üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.