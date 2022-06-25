Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalı açıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kapadokya Organizasyonları Turizm A.Ş. tarafından bölgenin ilk ve tek online rezervasyon portalı hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bölge turizmcileri tarafından kurulan Kapadokya Organizasyonları Turizm A.Ş. tarafından bölge turizmcisini sevindirecek olan Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalı olan www.gocappadocia.com hizmete açıldı.

Kapadokya Organizasyonları Turizm A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Güderoğlu yaptığı açıklamada; "Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalını bölgemize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Güderoğlu, “Bilindiği üzere bilgi teknolojilerinde yaşanan inanılmaz hız, turizm ürünlerinin dağıtımı ve pazarlaması konusunda önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Dünyanın önde gelen online rezervasyon kanallarının, rezervasyon gelirleri her geçen gün ciddi şekilde artış göstermektedir. Kapadokya Organizasyonları Turizm A.Ş. olarak bu minvalde, dünyanın her yerinden Kapadokya’ya ziyarete gelen gezginlere doğrudan bir köprü oluşturarak, yurt dışına çıkan bu büyük gelir pastasından yararlanıp elde edilen gelirin tekrar bölgemizin kalkınması amacıyla kullanılmasını sağlama çabası içerisindeyiz. Kapadokya’nın turizm gelirlerini, bölgemize kazandırma sorumluluğu çerçevesinde Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon portalı olan gocappadocia.com’u hayata geçirmiş bulunmaktayız. Gocappadocia online rezervasyon portalı ile hedeflenen şey, yabancı sermaye rakiplere göre daha düşük komisyon oranı ve daha efektif bir rezervasyon kanalıyla ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının bu portal üzerinden sağlanabilmesi ve en önemlisi elde edilecek gelirin bölgenin kalkınması ve sosyal sorumluluk projelerine aktarılıp istihdam oluşturulmasıdır. Hizmete açmış olduğumuz Kapadokya’nın ilk ve tek online rezervasyon partalının tanıtımını ise bu ay içerisinde turizmcilerimiz ile birlikte yapacağız” diye konuştu.