Kapadokya Teknopark firma sayısını ikiye katladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez kampüs alanı içerisinde 2008 yılında kurulan Kapadokya Teknopark, kısa sürede firma sayısını ikiye katladı.

Kapadokya Teknopark başta Nevşehirli girişimciler olmak üzere tüm girişimcilere teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetleri için alt yapı ve nitelikli teknik destek hizmetleri sunuyor. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Kapadokya Teknopark’ı ziyaret ederek firmaların çalışması hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Aktekin, “Kapadokya Teknopark’ın amacı bulunduğu bölgede teknoloji tabanlı girişimcilik için katma değerli hizmetler sunan ve tercih edilen bir girişimcilik merkezi olmaktır. Teknoloji tabanlı bir iş fikri olan herkes Kapadokya Teknopark’ta ofis sahibi olabilir, bunun için bize online olarak başvuru yapılması yeterlidir” dedi.

Kapadokya Teknopark, yazılım ve elektronik sektörleri başta olmak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalışacak nitelikli öğrenciler ve mezunlar için kaliteli bir çalışma ortamı sunduğunu söyleyen Aktekin, "Kapadokya Teknopark geliştirdiği yenilikçi programlar ile girişimcilere fikir aşamasından itibaren destek vermektedir. Bu çerçevede eğitimler, entorluk faaliyetleri, prototipleme hizmetleri sunmakta ve girişimcilik yarışmaları düzenlemektedir. Kapadokya Teknopark’ta faaliyet gösteren nitelikli girişimcilerin ürünleri tüm dünyaya satılmakta ve uluslararası pazarlarda yer bulabilmektedir. Kapadokya Teknopark, Rektörlüğümüz döneminde geliştirdiğimiz yenilikçi politikalar ve kurumsallaşma adımları sayesinde sürekli artan bir performans sergilemektedir. Bu politikalar sonucunda Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ar-ge firma sayısı 18 ay gibi kısa bir sürede 2 katına çıkmış ve bugün toplam 40 firma sayısına ulaşılmıştır. Bölge doluluk oranında yüzde 90 seviyesi yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Toplam proje sayısının 105’e, Ar-Ge personeli sayının 115’e ve bölge cirosunun 30 milyon TL’ye yükseldiğinin altını çizen Rektör Aktekin, “Firmalarımız yazılım, bilişim, elektronik, savunma, makine ve havacılık gibi farklı alanlarda ar-ge çalışmaları yürütmektedir. Kapadokya Teknopark, sadece yazılım ve tasarım gibi ofis ortamında üretilen teknolojilere ev sahipliği yapmanın ötesine geçerek, makine, elektronik, savunma sanayii, havacılık sektörlerinde büyük ölçekli ar-ge faaliyetlerine de ev sahipliği yapmak amacındadır. Bu maksatla Rektörlüğümüz döneminde Kapadokya Teknopark’ın alanı 4 katına çıkarılmış ve 80 bin 250 metrakarelik bir alanda hizmet verilmeye başladı. İlan edilen yeni alanda üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan Doğal ve Kültürel Miras Turizmi odağında ar-ge faaliyetlerine öncelik verilecek, özellikle sıcak hava balonu üretimi konusunda ar-ge faaliyetlerine odaklanılacaktır” şeklinde konuştu.