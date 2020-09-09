Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 turist ziyaret etti
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNİ AĞUSTOS AYINDA 158 BİN 800 YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 158 bin 800 turist ziyaret etti. Turistlerden 48 bin 500’ü Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ziyaret ederken, Zelve ören yerlerini 36 bin 10, Göreme Açık Hava Müzesi’ni 26 bin 223, Derinkuyu yeraltı şehrini 18 bin 299 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini Ağustos 2019 yılında ise 566 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
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