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Kantinciler pandemi döneminde kira ödememek istiyor

İSTANBUL KANTİNCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI VAHAP OSMANOĞLU, “KANTİN İŞLETMECİLERİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞANAN SIKINTILARI ATLATABİLMESİ İÇİN SALGIN SÜRESİNCE KİRA ALINMAMASI, ÇEKİLEN KREDİLERİN ÖDEMESİNİN ERTELENMESİ VE BAĞKUR ÖDEMELERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE ALINMAMASI GEREKİYOR” DEDİ

Ekonomi 31.08.2020, 14:10
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Kantinciler pandemi döneminde kira ödememek istiyor

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Kantin işletmecilerinden pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları atlatabilmesi için salgın süresince kira alınmaması, çekilen kredilerin ödemesinin ertelenmesi ve Bağkur ödemelerinin pandemi sürecinde alınmaması gerekiyor” dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yüzyüze eğitim yapılamamasından ötürü okullar fiziki olarak açılamadı. Bu durum kantin işletmecilerini olumsuz etkiledi. İşletmeciler, iş yapamaz oldukları dönemde kantinlerin zorunlu giderlerinin olduğunu, bu giderlerde kolaylık yapılmasını istiyor. Kantin işletmecilerinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yapan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu kantincilerden kira ve Bağkur ödemelerinin pandemi sürecinde alınmaması gerektiğini söyledi. Osmanoğlu, kantinlerin yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlandığını da dile getirerek pandemi sürecinde kantincilerin yaşadığı sıkıntılara yetkililerin destek sağlaması gerektiğini belirtti.

“Kullanılan kredilerin ödemesi pandemi sonrasına ertelenmeli”

Şuanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 20 bin kantin bulunduğunu söyleyen İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Kantinlerde toplamda yaklaşık 200 bin çalışan var. 13 Mart tarihinden beri kapalıyız. Kantinciler bu dönemden beri iş yapmadıkları için mağdurlar. Önümüzdeki dönemde seyreltilmiş eğitim başlıyor. Seyreltilmiş eğitimde kiraları çıkarmak mümkün değil. Bakanlıktan, pandemi sonuna kadar kantin kiralarının alınmamasını istiyoruz. Ayrıca esnafa kredi desteği verilmesi gerekiyor. Daha önce bakanlığın çıkartmış olduğu kredileri aldık. Ancak şuanda krediyi ödeyecek imkanımız bulunmuyor, gelirimiz de yok. Pandemi sonuna kadar bunlarında ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca okullarda Bağ-Kur ile ilgili biriken borçlarımız var. Bunlarında ertelenmesi lazım, esnaf şuanda zor durumda. Bakanlığa bu isteklerimizi bildirdik. Kantincilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Çünkü onlarda bu ülkenin geleceğine hizmet eden insanlar” diye konuştu.

"Kantinler tedbirlerini aldı öğrencileri bekliyor"

Okullarda her türlü hijyen tedbirlerinin alındığına da değinen Osmanoğlu, “Yerlerde sosyal mesafe uyarıları bulunuyor. 21 Eylül’de okullar açılacak. Kantinler alınan tedbirlerle hazır. Gelen öğrenci sayısı 200, kantine gelecek öğrenci sayısı ise tahminimce 50 olacak. Bu 50 öğrenciyle kantini çevirmek mümkün değil. Pandemi süresince, kantinlerden kira talep edilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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