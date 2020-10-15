Kantinciler kara kara düşünüyor...
OKULLAR AÇILDI KANTİNLER KAPALI KREDİ ÖDEMESİ GELEN ESNAF YARDIM BEKLİYOR
Okullar açılmasına rağmen kantinlerin kapalı tutulması işletmecileri mağdur ediyor.
Bursa’da okul kantini işleten yüzlerce esnaf, okulların açılmasıyla birlikte kantinlerin de açılacağını beklerken hayal kırıklığına uğradı. İşletmeciler, kantinlerin açılmamasıyla birlikte zor durumda kaldı. Kullandıkları kredilerinin ödeme günleri gelen ve çalışmadıkları için evlerine ekmek götüremeyen kantinciler ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.
Sağlık ve sosyal mesafe kurallarına göre kantinlerini dizayn eden okul kantini işletmecileri, kantinlerin bir an önce açılmasını istiyor. Çoğu kantincinin borcu olduğunu ifade eden Bursa Kantinciler odası Başkanı Recep Çam, "Bursa’da resmî kayıtlarımıza göre 460 kantin işletmecisi var. Okullar açıldı, kantinlerin açılmamasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Okula hizmetli, idareci, öğretmen ve öğrenci geliyor, ama kantincilerin okula gelmesi yasak. Dışarıda marketler açık, çocuklar dışarıya gidip geliyorlar. Çocukların ihtiyaçları var, bunları temin etmekte zorluk çekiyorlar. Biz kantinlerimizi her türlü kurala uygun hale getirdik. Her türlü sağlık kuralına uyduk. Kantincilerin çoğunun kredi borcu var, para kazanamadığı için kredilerini ödeyemiyorlar. Evine ekmek götüremiyorlar. Biz çektiğimiz kredileri ödemeyiz, bunlar için erteleme istiyoruz. Biz kantinlerin açılmasını istiyoruz" dedi.
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