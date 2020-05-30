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Kantarcı: "Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesi 25 Haziran’da geliyor"

DOĞU KARADENİZ TÜRSAB TEMSİL KURULU BAŞKANI H. VOLKAN KANTARCI

Kantarcı: "Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesi 25 Haziran’da geliyor"

DOĞU KARADENİZ TÜRSAB TEMSİL KURULU BAŞKANI H. VOLKAN KANTARCI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:17
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Kantarcı: "Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesi 25 Haziran’da geliyor"

Korona virüs pandemi süreci sonrasında Doğu Karadeniz’e Ortadoğu’dan ilk turist kafilesinin 25 Haziran tarihinde geleceği belirtildi.

1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin başlayacak olması ile birlikte Doğu Karadeniz’de de turizm hareketliliğinin başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, 25 Haziran’da Ortadoğu’dan Trabzon’a ilk uçak seferlerinin başlayacağını belirterek "İlk turist kafilesini bekliyoruz“ dedi. Covid 19 salgını ve etkilerinin başladığı ilk günden itibaren, bölgemizdeki seyahat acentalarının, bölgemiz turizminin ve ekonomisinin ihtiyaçları, verilmesi gereken destekler, planlamalar ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Kantarcı "Trabzon Valiliğinde gerçekleştirilen son değerlendirme toplantısında da acil yapılması gerekenleri ve taleplerimizi TÜRSAB olarak, Milletvekillerimize, Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza turizm paydaşlarımızla birlikte ilettik, anlattık. Kendileri de başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımıza bu detayları iletecekler. Dış turizmle ilgili olarak amacımız direk uçuşları mümkün olduğunca erken tarihlerde ve fazla sayılarda başlatabilmek. Bu konuda seferleri bir an önce başlatarak destek vermesini beklediğimiz Türk Hava Yolları’na da büyük iş düşmekte. Bunun yanında tarifesiz (charter) uçuşlara önceki yıllardaki gibi maddi destek sağlanması, sefer ve turist sayılarının ciddi olarak artmasında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Körfez ülkelerinde Covid-19 vaka sayısı Avrupa ülkelerine göre oldukça az"

Bir aksilik olmazsa 25 Haziran’da Bahreyn-Trabzon uçuşlarının haftada iki sefer olmak üzere başlayacağını duyuran Kantarcı "İlk uçuşlarda doluluk oranı az olacaktır, tur operatörü zararlar edecektir ama sorunsuz bir şekilde uçuşların, tatil, tur programlarının gerçekleşeceğini göstermede ve devamında artış sağlamada büyük faydası olacaktır. Geçen yıl 165 direk uçuşun gerçekleştiği 1.5 milyon nüfuslu Bahreyn’de şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 15 kişi. 10 milyon nüfuslu 119 direk uçuşun gerçekleştiği Ürdün’de ise sadece 9. Katar’da ve Umman’da da benzer şekilde. Tüm Ortadoğu ülkelerinde vaka sayıları Avrupa ve kuzeyimizdeki ülkelere göre oldukça az. Bu durumu Bakanlıklarımız da mutlaka değerlendirmektedirler" diye konuştu.

"Sarp Sınır Kapısı’ndan bölgeye çok sayıda turist bekliyoruz"

Kantarcı, Sarp Sınır Kapısı nın bu yaz kendileri için çok önemli olacağını belirterek "Ortadoğu’dan Batum’a inecek olan uçuşlardan, bölgemize gelecek olan çok sayıda turist olacaktır. Nevruz döneminde de gelemeyen Azerbaycanlı turistlerin yanı sıra Gürcistan’dan Avrupa’ya ve kalabalık şehirlere uçmayacak olan oldukça fazla sayıda turist beklemekteyiz. Tatilin yanı sıra, alışveriş için bölgemize gelecek olan ve gelir seviyesi üst düzey turistlerin sayısı oldukça fazla olacaktır. Mevcut şartları ve bölgemizin durumunu iyi analiz edip, bölgemizin avantajlarını ön plana çıkartarak, hem iç pazardan hem de dış pazardan mümkün olduğunca fazla turist alabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürece olumlu katkı veren, fikirlerini bizlerle paylaşan tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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