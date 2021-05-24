Kanal İstanbul köprülerinin maliyeti kaç milyar dolar olacak?

Raporda toplam yatırım tutarı 2 milyar 855 milyon dolar olan yedi köprü olduğu görülürken, modeli konusunda raporda net bilgi bulunmuyor.

Sözcü yazarı Toker, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul'a haziran ayında başlanacağını hatırlatırken, "Ama 'Hangi köprü?' 'İhale usulü ne?' 'Yatırım maliyeti nedir?' soruları yöneltilmiyor. Bu soruların cevabı kamuoyuna açıklanmayan Kanal İstanbul Fizibilite Raporu'nda mevcut" dedi.

Toker, yazısında sayıları, güzergahları ve yatırım maliyetlerini paylaştı:

Raporda, 2 tanesi, “İBB Karayolu Geçişleri ve Altyapı” başlığıyla yer almak üzere, Fizibilite Raporu'nda toplam yedi tane köprü bulunduğu görüldü.

Raporun yerel seçimlerden, önce tamamlandığını belirten Toker, "Toplam yatırım tutarı 2 milyar 855 milyon ABD Doları olan yedi köprünün modeli konusunda raporda netlik yok. Ama geçişlerin bedava olmayacağını tahmin etmek zor değil. İzleyip göreceğiz" yorumunu yaptı.