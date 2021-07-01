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Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL’den satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan Kanal İstanbul projesi için gümüş hatıra parası basıldı.

Ekonomi 01.07.2021, 13:35
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL’den satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan Kanal İstanbul projesi için gümüş hatıra parası basıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı. Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı. Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.
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