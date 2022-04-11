Kanada’nın en başarılı 50 şirketinden birinin sahibi olan Türk iş adamının hedefi ilk 10

Kanada’nın en başarılı ilk 50 şirketinden biri olan Van Horne Construction’un Yönetim Kurulu Başkanı Türk iş adamı Fesih Zeki Mert, hedeflerinin en başarılı 10 şirket arasına girmek olduğunu söyledi.

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, basın mensuplarıyla iftarda buluştu. Bingöl’den İngiltere’ye, oradan da Kanada’ya uzanan hayat hikayesini anlatan Mert, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Genç, dinamik ve çalışkan ekibiyle kısa sürede Van Horne Construction’u Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına taşıdıklarını belirten Mert, “Hedefimiz en başarılı ilk 10 şirket arasına girmek. Ekibimizle bunu da başaracağımıza adım gibi eminim” dedi.

Bingöl’den Kanada’ya uzanan hikayesini anlattı

İngiltere’de 2 yıl kadar restoran işlettiğini, ancak asıl yapmak istediğinin bu olmadığına karar verdiğini söyleyen Mert, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İngiltere’den Kanada’ya geçtiğini söyledi. Kanada’da çektiği sıkıntıları anlatan Mert, köklü Van Horne Construction’da işe girme serüvenini ve daha sonra şirketin sahibi olma hikayesini anlattı. Van Horne Construction’u aldıktan sonra yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade eden Mert, “Şirket 1973’te kurulan köklü bir şirket. Ancak yıllardır orada çalışan hantallaşmış bir ekip var. İlk iş olarak ekibi gençleştirmeyle başladık. Hem gençlerden hem de yüzde 50 kadın kotası koyarak kolları sıvadık. Bu girişimlerimiz kısa sürede meyvelerini verdi. Daha dinamik ve çalışkan bir ekip oluşturduk. Bu ekiple kısa sürede Van Horne Construction’u Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına taşıdık. Kanada’nın askeri havalimanı, okulları ve hastanelerini biz inşa ediyoruz. Hedefimiz en başarılı ilk 10 şirket arasına girmek. Ekibimizle bunu da başaracağımıza adım gibi eminim” dedi.