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Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yer aldı
Ekonomi 31.12.2020, 10:29
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Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021, diğer yarısı 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
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