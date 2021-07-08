Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıllarda 200 bin kişinin yakından takip ettiği görüşmelerin kapsamına bu yıl, taşerondan kamuda kadroya geçen işçiler de dahil oldu. İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.