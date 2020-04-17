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Kamu bankalarının kredi hacmi rekor kırıyor

3-10 Nisan haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi (yeni açılan kredilerden kapatılan krediler çıkarılarak hesaplanıyor) 19,6 milyar TL'lik artışla haftalık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Özel bankaların TL kredi hacmi ise bu dönemde 1,2 milyar TL azaldı. Hükümet cephesinden son günlerde üst üste özel bankaları eleştiren açıklamalar gelmişti. Özel bankalar, hükümet tarafından sık sık "yeterli düzeyde yeni kredi vermediği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kamu bankalarının kredi hacmi rekor kırıyor

3-10 Nisan haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi (yeni açılan kredilerden kapatılan krediler çıkarılarak hesaplanıyor) 19,6 milyar TL'lik artışla haftalık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Özel bankaların TL kredi hacmi ise bu dönemde 1,2 milyar TL azaldı. Hükümet cephesinden son günlerde üst üste özel bankaları eleştiren açıklamalar gelmişti. Özel bankalar, hükümet tarafından sık sık "yeterli düzeyde yeni kredi vermediği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

17 Nisan 2020 Cuma 10:16
2007 Okunma
Kamu bankalarının kredi hacmi rekor kırıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen birçok kişi ve kuruluş kredi için bankaların yolunu tuttu ancak kamu ve özel bankalar arasındaki fark giderek açılıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3-10 Nisan haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi (yeni açılan kredilerden kapatılan krediler çıkarılarak hesaplanıyor) 19,6 milyar TL artışla haftalık bazda rekor kırdı. Böylece 6 Mart-10 Nisan döneminde kamu bankalarının TL kredi hacmi artışı 73,7 milyar TL’ye ulaştı.

3-10 Nisan haftasında özel bankaların TL kredi hacmi ise 1,2 milyar TL azaldı. 6 Mart-10 Nisan döneminde özel bankalarının TL kredi hacmi artışı 19,8 milyar TL oldu.

Son iki haftada kamu bankalarının TL kredi hacmi 28,5 milyar TL artarken, özel bankaların TL kredi hacmi 5 milyar TL azaldı.

10 Nisan itibarıyla kamu bankalarının yabancı para cinsinden krediler dahil toplam kredi hacmi 1 trilyon 344 milyar TL'ye yükselirken, özel bankalar için bu rakam 1 trilyon 593 milyar oldu.

RİSK ARTIŞI ÖZEL BANKALARI ETKİLİYOR

Sozcu.com.tr'ye konuşan iktisatçı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, bankaların kredi faizlerini belirlerken sadece merkez bankası fonlama faizlerine ya da mevduat faizlerine bakmadığını, kredi piyasasındaki gelişmeleri ve ekonomideki gidişatı dikkate aldığını hatırlatmıştı.

Salgın nedeniyle birçok işletmenin kapandığı ve birçok insanın da işsiz kaldığı koşullarda kredi geri dönüşlerinde sorun olma ihtimalinin artacağını ve bu nedenle bankaların kredi arzının doğal olarak azalacağını belirten Uzunoğlu, “risk artışı nedeniyle kredi faizleri de artıyor” demişti.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde hükümetten özel bankalara üst üste tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz.” derken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.”

Son Güncelleme: 17.04.2020 11:23
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