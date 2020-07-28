Kamu bankaları lirayı savunmak için 2 günde 2 milyar dolar sattı

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre kamu bankaları lirayı savunmak için haftanın ilk iki gününde yaklaşık 2 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

Dolar/TL kuru, uzun süre 6,85 civarına demir attıktan sonra dün ve bugün 6,98 seviyelerini görmüştü. Euro/TL de dün 8,20 seviyeleriyle gün içi rekor olan 8,21’e yaklaşmıştı.

BlueBay Asset Management'dan Tim Ash, “Görünen o ki lirayı savunmak için kamu bankaları yine aktif. Lira yoğun bir şekilde yönetilen bir para birimi” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, Türkiye’nin 2019 başından bu yana piyasaları müdahaleyi de içeren toplam döviz arzının 100 milyar doları aştığını aktarmıştı.