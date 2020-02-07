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Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek

Bakan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek" açıklamasında bulundu.

Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek

Bakan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek" açıklamasında bulundu.

07 Şubat 2020 Cuma 14:28
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Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. 

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

Faizler düşüyor daha da düşecek.

Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek.

Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.

(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız.

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