Kamu bankaları faiz indirdi!

Son dakika haberine göre; Kamu bankaları da Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından faiz indirimine gitti.

Ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda faiz indirimi yapıldı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.