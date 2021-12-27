banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Kalp hastası Bosnalı çocuk Türkiye'de şifa buldu

- Kalp kasının kalınlaşması sonucu aritmi sorunu yaşayan 12 yaşındaki Nejra Musinovic, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Celal Akdeniz liderliğinde yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu- Musinovic'in, ICD cihazı sayesinde de aritmiye bağlı ani ölüm riski önemli oranda ortadan kalktı- Hasta Nejra Musinoviç:- "Herhangi bir risk oluşmaması için kalp pili takıldı. Pil takıldıktan sonra kendimi daha da iyi hissediyorum. Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum"

Ekonomi 27.12.2021, 10:33 27.12.2021, 10:40
Kalp hastası Bosnalı çocuk Türkiye'de şifa buldu

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, kalp kasının kalınlaşması sonucu aritmi sorunu yaşayan 12 yaşındaki Bosna Hersekli Nejra Musinovic'e şifa oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Celal Akdeniz liderliğinde yapılan başarılı operasyon, ani ölüm riski taşıyan Nejra Musinovic'i sağlığına kavuşturdu.

Halk arasında şok verebilen "kalp pili" olarak da bilinen ICD cihazı sayesinde aritmiye bağlı ani ölüm riski önemli oranda ortadan kalkan küçük Musinovic, taburculuk işlemlerinin ardından yarım bıraktığı eğitimine ve ülkesine döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz, Nejra Musinovic'in çocuklarda ve gençlerde en sık rastlanan, ani ölüme sebebiyet verebilen hipertrofik kardiyomiyopati hastalığının pençesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Baş ağrısı şikayetiyle ülkesinde doktora başvuran Nejra'nın, yapılan araştırmalar sırasında kalp kasının kalınlaşmaya başladığı fark edildi ve bu hastalığın çok ilerlediği öğrenildi. Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopatiye bayılma, halsizlik ve fazla yürüdüğünde göğüste sıkışma hissi gibi önemli rahatsızlıklar da eklenmişti. Evlatlarına Bosna Hersek’te tam olarak şifa bulamayan aile, farklı ülkelerde arayışa girince Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarılarına ve Medipol hakkında bilgiye ulaştı. Hastamız ile bir araya geldiğimizde yaptığımız detaylı incelemelerde, rahatsızlığının oldukça ilerlediğini ve kalp kalınlığının 3 santimetreyi geçtiğini belirledik. Bu kalınlaşma, ritim bozukluğuna yol açmıştı. Aritmi çok kısa sürerse bayılma, eğer uzun sürerse ani ölümle bitebiliyor. Dolayısıyla acil bir şekilde antiaritmik ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve ICD takılmasının şart olduğu bir hastaydı."

- "Çocuğunuzun kardiyolojik muayenesini ihmal etmeyin"

Celal Akdeniz, hipertrofik kardiyomiyopatinin çocuk ve gençlerde ani ölümlere yol açan en sık görülen kalp rahatsızlığı olduğuna işaret ederek, "Çoğu zaman yorgunluk, halsizlik ve göğüs ağrısı gibi çok rastlanır belirtilerle ilerlediği için önemsenmeyen hastalığın varlığını maalesef can kaybı olduğunda öğreniyoruz. Bu çocuklarımız, genellikle spor antrenmanları sırasında aniden hayatını kaybediyor. Bu yüzden aileleri uyarmak istiyorum. Çocuklarının kardiyolojik muayenelerini ihmal etmesinler. Hastalıkta erken teşhis ve doğru müdahale hayati öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Musinovic'in Türkiye'ye geldiğinde kalp kasının çok yoğun olduğu aort kapağının altındaki bölgeye, ülkesinde cerrahi işlem yapıldığını aktaran Akdeniz, şunları kaydetti:

"Ameliyatı iyi geçmiş ama kalp kapağında (mitral kapakta) bir miktar kaçak vardı. Ayrıca, ileri derecede kalınlaşmış olan kalp kasından kaynaklanan ve hayati risk oluştran ventriküler aritmileri vardı. Hastanın bayılmalarının sebebi de bu tehlikeli aritmilerdi. Hastaya ilk olarak ilaç değişikliği yaptık ve holterini inceledik. Kalbin alt tarafından gelen tehlikeli vurgular bayağı azalmıştı. Yenilenen ilaç ve medikal tedavinin hedefi aritmi ihtimalini azaltıp şoka girme riskini düşürmekti."

Hastada bayılma olmasa bile kalp kası kalınlığı 3 santimetreyi geçince şok veren ICD denilen kalp pili takılması gerektiğini belirten Akdeniz, çocuk kalp pili ile yetişkin kalp pilinin aynı olduğunu kaydetti.

Akdeniz, kalp pilinin çok yüksek hızda "taşikardi" olduğunda kalp ritmini normale çevirdiğini, ICD'nin kendileri için bir güvence olduğunu aktardı.

ICD takılmadan önce hasta bayıldığında ölüm riskinin arttığını vurgulayan Akdeniz, "Fakat bu işlem sayesinde kendisini çok daha güvende hissedecek. Hasta, bazen ilaçları almayı unuttuğunda ICD şoku geçirebiliyor. Hastamız, ICD takıldıktan sonrada normal günlük hayatına aynı şekilde devam edecek. Sadece hastanın zorlayıcı spor yapması yasak. Düşük tempolu sporlar yaparak kendisini daha güvende hissedebilir." ifadelerini kullandı.

- "Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum"

Hasta Nejra Musinoviç de ailesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişiler bulunduğunu ancak bu kadar ileri seviyede olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında baş ağrısından dolayı hastaneye yattım ve sabah doktor muayenesinde kalbimde üfürüm olduğunu öğrendim. Rahatsızlığımın sebebini öğrenebilmek için kardiyoloji doktoruyla görüştük ve hipertrofi teşhisi konuldu. O dönemde bayılma, halsizlik ve çok fazla yürüdüğüm zaman göğsümde sıkışma gibi rahatsızlıklar görülüyordu. Muayeneye ilk geldiğimde kullandığım ilaçların yetersiz olduğu doktorlar tarafından tespit edildi. İlaçları aldığım ikinci günden itibaren iyi hissetmeye başladım. Anneannemin de kalp duvarlarında kalınlaşma vardı. Kendi kalp duvarlarım da kalın çıktı. Herhangi bir risk oluşmaması için kalp pili takıldı. Pil takıldıktan sonra kendimi daha da iyi hissediyorum. Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. En büyük hayalim, annem gibi kuaför olmak."

#Kalp hastalığı #Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8