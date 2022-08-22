Kaliteli çikolatalı tatlıları müşterilerine sunmak için yola çıktı, marka olma yolunda ilerliyor

Dışarıda satılan dondurulmuş ürünlere inat etti, kendi açtığı işletmeyle insanlara kaliteli çikolatayla tatlı yapıyor.

Rize’de dışarıda satılan dondurulmuş ürünlerle insanların sağlıklarını tehlikeye attıklarını gören Yasin Sarıoğlu, insanlara en kaliteli ürünleri satmak için Çayeli ilçesinde 9 yıllık hayali olan tatlıcıyı Chocolate Lounge & Coffee adıyla açtı. Açtığı tatlıcıda insanların sağlığını etkileyen dondurulmuş ürünlerin aksine dünya markalarından en kaliteli çikolataları temin ederek yeni tatlı çeşitlerini dükkanında satıyor.

9 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden İşletme sahibi Yasin Sarıoğlu, "9 yıllık hayalimi burada gerçekleştiriyorum. Ben aslında bu çikolatayı müşterilerime kalıp şeklinde satmak istiyordum lakin çikolatayı farklı şekillerde nasıl müşterilerimize sunarız diye bu yola girdik. Bu mekanımızda 17 çeşit tatlımız var. 17 çeşit tatlının yarısı benim tasarladığım ürünler. Kullandığımız çikolata ise bir dünya markası olan saf çikolatayı müşterilerimize sunuyoruz. Dışarıdaki mekanlarda farklı çikolatalar kullanıyorlar. Biz buna kesinlikle karşıyız. En sağlıklı olan ve en iyi çikolatayı tatlılarımızda kullanıyoruz. Ben zaten bu dükkanı dışarıda dondurulmuş sağlıksız ürünler satıldığı için bende bunun üstüne insanlar nasıl en sağlıklı en iyi çikolatayı yerler diye düşündüm. Biz bu şekilde yola girdik. 2,5 yıldır aktif olarak devam ediyoruz. Mekanı açtığımızda sadece olduğumuz ilçeye hitap ediyorduk. Şuan da ise Trabzon’dan tutup Artvin’den devamlı gelen misafirlerimiz de var. Bölgemizin popüler bir mekanı haline geldik. Müşterilerimiz memnun. Bizde verdiğimiz hizmetten dolayı memnunuz" dedi.

"Amacımız çok para kazanmak değil az kazanıp kaliteli sunmamız"

Kaliteli çikolatalarla yaptıkları tatlıların işletmeye gelen müşterilerinde memnun olduğunu söyleyen Sarıoğlu, "Hiç görülmemiş bir mutfağımız var zaten. Müşterilerimiz işletmemize gelip de yedikleri tatlıların nasıl hazırlandığını görebilirler. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Kullandığımız malzemeler zaten çok kaliteli malzemeler. Müşteriler de bundan gayet memnun. Misafirlerimiz bize övgüyle yaklaşıyorlar. Amacımız çok para kazanmak değil. Az kazanıp kaliteli sunmamız. Bu şekilde zaten yola girdik aynı yoldan da devam ediyoruz. Ben bu dükkanı açmaya ilk adımı attığım zaman, kim tatlı yiyecek, lokanta açsanız daha iyi gibilerinden konuştular. Yaptığımız işle bir farkındalık oluşturduk. Artık farklı işletmeler de tatlılarını hazır almak yerine kendi tatlılarını kendileri yapmaya ve müşterilerine sunmaya başladı. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Artık insanların dondurulmuş tatlıdan uzaklaştığını görebildik" şeklinde konuştu.