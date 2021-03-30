Kaliforniya’daki CO2 içermeyen güç üretimine teknoloji desteği

Siemens Energy, reaktif güç kompanzasyon teknolojisiyle, Kaliforniya’da sıfır karbon enerji üretim tesisi kuracak. SVC PLUS teknolojisine dayalı tesis 16 ay içinde uygulamaya alınacak. Proje hayata geçtiğinde yüksek miktarda rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye sorunsuz entegrasyonu sağlanacak.

Siemens Energy’nin, reaktif güç kompanzasyon teknolojisiyle, Kaliforniya’da kuracağı tesis, LADWP’ nin (Los Angeles Su ve Enerji Departmanı) yenilenebilir enerji iletim tesisi olan Barren Ridge elektrik dağıtım istasyonundaki operasyonları geliştirecek. Verilen bilgiye göre tesis, statik eşzamanlı kompanzasyon (STATCOM) ve modüler çok düzeyli dönüştürücü (MMC) teknolojisini birleştiren enerji şirketinin SVC PLUS teknolojisiyle uygulamaya alınacak. STATCOM’ un hızlı tepkisi, güneş, rüzgar veya hidro üretimi tarafından üretilen güç miktarı değiştiğinde iletim sistemini stabilize ediyor. Gelişmiş MMC teknolojisi, geleneksel çözümlere kıyasla çok küçük bir alanda uygulama imkanı sağlıyor. Yeni 200 megavolt amper (MVAr) SVC PLUS, LADWP’nin bölgede önemli ölçüde artırdığı yenilenebilir enerji üretimi için gerekli voltaj desteğini de sağlayacak.

Zorlandıkları en önemli konunun şebekedeki CO2 içermeyen, iklim nötr elektriğin payını sürekli arttırmak olduğunu belirten LADWP Güç Sistemi Mühendisliği ve Teknik Hizmetler Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Reiko Kerr, ’’Yeni rüzgar ve güneş enerjisi santralleri inşa etmenin yanı sıra, elektrik iletim altyapımızda hedeflenen yatırımları, yenilenebilir enerji hedeflerimize ulaşmak için çok önemli görüyoruz. Bu tesis, portföyümüzde artan yenilenebilir enerji miktarını desteklerken müşterilerimiz için de uzun vadeli şebeke istikrarı sağlayacak’’ dedi.

Siemens Energy İletim Başkan Yardımcısı Beatrix Natter ise şöyle konuştu: ’’SVC PLUS teknolojimizin en büyük avantajı geleneksel çözümlerden daha hızlı olmasıdır. Bu teknoloji ayrıca, konvertörlerin ve trafo merkezlerinin tasarımı ve yerleşimi konusunda yüksek esneklik sunuyor. Modülerliği ve az sayıdaki bileşeniyle, karmaşık geleneksel SVC sistemlerine kıyasla devreye alma süresini de azaltıyor. 16 ay gibi kısa bir sürede reaktif güç kompanzasyonu sayesinde voltaj çökmelerini ve hatta kesintileri önleyebilen bir tesis kurmuş olacağız’’.

SVC Plus’ın haznesinde, 230-kilovolt (kV) ve 200-MVA kapasiteli iki adet üç fazlı kademeli transformatör ve endüstriyel sınıf yalıtımlı kapı bipolar transistörleri (IGBT) tabanlı dönüştürücüler yer alacak. Tesisin 2022 yazında faaliyete geçmesi planlanıyor.