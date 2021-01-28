Kalibrasyon Merkezi ’Periyodik Muayene’ başvuruları başladı

Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.

Türkiye’nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların şubat ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabildiği bu zorunlu süreç, Kalibrasyon Merkezi’ne takip numarasının bildirilmesi ile başlıyor, yıl sonunda mutabakatla tamamlanıyor.

Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvurular tüm ülkede başladı. Düzenli yapılan muayeneler sayesinde tüketiciler ekstra maliyetlerle karşılaşmazken özellikle tüketicinin ve çevrenin korunması noktasında kalibrasyon işlemlerindeki önem her geçen gün öne çıkıyor. Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikayetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladı. Zorlu Enerji, evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMS-A/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıyor.

Uluslararası standartlarda çalışan merkez, kalibrasyon ve ayar hizmetini yönetmelik ve mevzuatlar dahilinde teknik şartnamelere uygun, güvenilir bir şekilde gerçekleştirirken detaylı raporlama (SAP-ISU/ Fiori/ Mobil) ile sayaçların zamanında teslim edilmesini ve raporlama süreçlerini kalibrasyon işleminin tamamlanmasıyla birlikte aynı anda sağlıyor. Zorlu Enerji, kalibrasyon için getirilen tüm sayaçların kontrolünü titiz bir şekilde gerçekleştirirken varsa sayaç müdahalelerini tespit ediyor ve izlenecek süreç ile ilgili müşteriyi bilgilendiriyor. Ayrıca periyodik muayene, arıza, kalibrasyon talebi konularında laboratuvara gelen on binlerce sayacın teknik kriterlerini göz önünde bulundurarak veri kümesi oluşturan merkez, elektronik ortamda hazırlanan bu veriler üzerinden farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak bilimsel metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuyor.

Zorlu Enerji’den doğal gaz dağıtım bölgelerine bilgilendirme ziyareti

Kalibrasyon Merkezi yetkilileri, doğal gaz dağıtım bölgesi yetkililerini ziyaret ederek yasal metroloji, mevzuat, balans yönetimi, kalibrasyon sonrası sayaç performansı, ömür analizi ve diğer teknik hususlar konusunda birebir olarak geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyor.

Başvurular şubat sonuna kadar devam ediyor

Zorlu Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ’Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği’nde belirtilen "elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması gerekliliğini" hatırlatırken son başvuru tarihinin “periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın şubat ayının son gününe kadar” olduğunu da belirtiyor. Dağıtım şirketi ve OSB’lerin periyodik bu muayenelerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda başvurular il müdürlükleri aracılığıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) projesi kapsamında internet üzerinden yapılabiliyor. Kalibrasyon Merkezi’ne periyodik muayene veya şikayetli muayene sayaç başvurularının takip numarası bildirilerek süreç başlatılıyor.