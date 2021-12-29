Kaleseramik'ten istihdama güçlü destek

İSTANBUL (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde son 6 aylık dönemde 600'ün üzerinde işe alım gerçekleştiren Kaleseramik, yeni yılda da istihdam artışını destekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik ile Çanakkale İŞKUR tarafından düzenlenecek işbaşı eğitim programlarıyla toplamda 800 kişi, seramik karo vitrifiye imal işçisi ve mekanik bakım elemanı meslekleri ile seramik sektörüne adım atacak.

6 ay sürecek eğitimler sonunda katılımcıların en az yüzde 50'si Kaleseramik tarafından istihdam edilecek ve daha sonraki işe alımlarda eğitim alan adaylar öncelikli olarak tercih edilecek. 2022 yılı içerisinde başlayacak programlara başvurmak isteyen adaylar, Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kaleseramik Çan Fabrikası ana kapı-danışmaya başvurularını iletebilecek.

Çan ve Semedeli bölgelerindeki Kaleseramik fabrikalarında gerçekleştirilecek eğitimler süresi boyunca birçok yan haktan da yararlanacak olan adaylar için Bayramiç ve Biga'dan servis kaldırılacak.



Eğitim programı, günde maksimum 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde 3 vardiya planı ile düzenlenecek.