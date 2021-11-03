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Kaleseramik, UNICERA İstanbul'da yerini aldı

- Şirket, fuarda, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres ve Kalesinterflex'ten doğan yeni ürün grubu T-ONE by Kale'nin yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerini sergiliyor- Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş:- "Sürdürülebilir bir dünya için, insanların 'iyi yaşam' beklentisinin neresinde olduğumuzu ve buna nasıl katkı sağladığımızı paylaşacağız"

Ekonomi 03.11.2021, 11:53
Kaleseramik, UNICERA İstanbul'da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA İstanbul) yerini aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) ve İstanbul Fuarcılık tarafından CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde dün başlayan fuar 6 Kasım'da sona erecek.

Fuarda, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres ve Kalesinterflex'ten doğan yeni ürün grubu T-ONE by Kale'nin yenilikçi ürün, tasarım, malzeme ve teknolojilerini sergileyen Kaleseramik, standında oluşturduğu "İyi Bak Dünyana" alanında ilham veren, toplumsal fayda ve sosyal etki yaratan projelerini paylaşıyor.

Türkiye'nin önde gelen tasarım ofislerinden Demirden | ilio ve Kaleseramik Konsept ve Görsel Tasarım Ekibi'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan stantta Kaleseramik, Kale Grubu'nun daha iyi yaşamın inşası için başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi çerçevesinde, katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren özel bir konseptle deneyim sunuyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, stant tasarımında "İyi Bak Dünyana" hareketi çerçevesinde bu yıl "sürdürülebilirliği" odağına alan bir tema kurguladıklarını ve standın yapımındaki malzemelerin dahi yüzde 91'inin geri dönüştürebilir malzemelerden seçildiğini bildirdi.

Akbaş, hayata değer katan projelerinin, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için başlattıkları yeni iş modelleri ve sosyal faydaya odaklanan girişimleriyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların 'iyi yaşam' beklentilerinin neresinde olduğumuzu ve buna nasıl katkı sağladığımızı, onlara ilham verip, herkese kendinden başlayarak toplumda nasıl bir etki yaratabileceklerini göstermek istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana yalnızca üretimi değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefliyoruz. Mekanlara, yaşam alanlarına dokunduğumuz gibi hayatlara, hatta geleceğimize de dokunuyoruz. Çünkü kendimizi büyük bir topluluğun parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda fuar alanımızda da 'İyi Bak Dünyana' mesajımızı içselleştiriyoruz. İlham veren, toplumsal fayda ve sosyal etki yaratan projelerimizi bu alanda katılımcılara deneyim yaşama fırsatı sunacağız."


- AKM'nin kalbi kırmızı kürenin yolcuğunu UNICERA'da


Altuğ Akbaş, Nevruz Köyü Kadınları projeleriyle kadınların cesareti ve çalışkanlıklarıyla ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin katılımcılara ilham vereceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir tarafta sanat ve tasarım dünyasının yanı sıra sosyal girişimcileri için de buluşturan, geliştiren, paylaşımı teşvik eden bir çatı olmasını hedefleyerek kurduğumuz Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ni, diğer tarafta kadın istihdamına ve girişimine destek amacıyla kurduğumuz Atölye Kale'yi ve bu platformun en önemli başarısı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbindeki kırmızı kürenin bilinmeyenlerini ve kadın girişimcilerle yaptığımız iş birliklerimizden doğan en özel ürünlerimizi paylaşıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için, insanların 'iyi yaşam' beklentisinin neresinde olduğumuzu ve buna nasıl katkı sağladığımızı paylaşacağız."


- Tasarruflu ürünler ve seçkin koleksiyonlar ilk kez UNICERA'da sergilendi


Kale Banyo'nun "smart" (akıllı) felsefesiyle tasarladığı, tasarrufa yönelik, çevreci ürünlerinin yer aldığı UNICERA'da Çanakkale Seramik'in yeni koleksiyonları ise ilk kez tanıtıldı.

Çanakkale Seramik, küçük ebatlı minimalist tasarımları sevenler için yeni koleksiyonu Miniatile'ı da UNICERA'da ziyaretçilerle buluşturdu. Doğal ve çarpıcı renkleri modern yaşamlara taşıyan geniş koleksiyon; Metro, Windsor, Avenue, Windsor Frame ve Moonlight serilerinden oluşuyor.

Kaleseramik, özgün tasarıma sahip, trend belirleyici yenilikçi ürün ve uygulamalarını da fuarda tanıtıyor. Şirket, inovasyon ve tasarımı odağına alan, ileri teknolojiyle ürettiği derin ve geniş seramik karo ürün gamı ile birlikte vitrifiye, banyo mobilyaları ve duş sistemleri alanlarındaki ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Şirket, köklü ve sevilen markaların ürünlerini de UNICERA'da sergiliyor.

Fuarda, Kalesinterflex'ten doğan yeni ürün grubu T-One by Kale'nin ürünleri, seramiğin alternatif kullanım alanlarından örneklerle sunuluyor.

#kaleseramik #UNICERA
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