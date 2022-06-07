Kalekim, 2022 yılında büyümesini sürdürüyor

Yapı kimyasalları sektörünün öncü markalarından Kalekim, 2022 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Şirket, halka arz programından bu güne dek gösterdiği başarıları düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Kale Grubu’nun şirketlerinden Kalekim; pandemi, enerji krizi ve tedarik sorunlarının gölgesinde geçen 2021 yılını, hedeflerinin üstünde başarı ile tamamladı. Şirket, halk arz programının sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Kale Holding CFO’su Haluk Alperat ve Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu’nun katıldığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda; şirketin geçen yılki performansı, hayata geçirilen yatırımlar, bu yatırımların ciroya yaptığı katkı, 2022 yılının ilk çeyreğinde elde edilen sonuçlar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verildi.

Zorlu süreçleri başarıyla yönettiklerini aktaran Karaoğlu, ’’Dünya hammadde ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla boğuşurken, önceden aldığımız tedbirler ve doğru zamanda yaptığımız doğru hamleler ile sürecin etkilerini minimuma indirdik. Özellikle tedarikçilerimiz ile kurmuş olduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde tedarik zincirini aksatmadan, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaştırmayı başardık. Bu olağanüstü süreçteki çabamızın meyvelerini ise, 2021 yılının sonunda ulaştığımız rakamlarla aldık. 2021 yılı, şirketimiz için hem satış hem de pazar payımızı artırdığımız; genel anlamda hedeflerimizin üstünde başarıya ulaştığımız bir yıl oldu. Halka arz programımızı gerçekleştirdiğimiz Mayıs 2021’den bu yana her çeyrekte başarımızı bir adım daha ileri taşıyarak, istikrarlı büyümemizi sürdürdük’’ dedi.

2021 yılını hedeflerinin üzerinde başarıyla tamamladıklarını aktaran Karaoğlu, ’’2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karımızı, 2021 yılında yüzde 158,5 oranında artırarak, toplamda 213.2 milyon TL’ye yükselttik. Bu süreçte yurt içi satışlarımızı yüzde 43,8, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 78 oranında artırdık. Böylece inşaat sektörünün küçüldüğü bir yılda hem yerelde hem de globalde büyüyerek, önemli bir başarıya imza attık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkelerin başında ise, Irak ve Fransa geldi. Özellikle ihracatımızda yüzde 60 oranla en büyük payı oluşturan Irak, gerek barındırdığı potansiyel gerekse de ülkemize yakınlığı nedeniyle bizim stratejik öneme sahip pazarlarımızın başında geliyor’’ diye konuştu.

Karaoğlu sözlerine şöyle tamamladı: ’’Başarı; istikrarlı olduğu sürece kıymetlidir. Biz de 2021’in ardından, yeni yılda da yakaladığımız başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırdık. Bu artışla birlikte 2021’in ilk çeyreğinde 24.1 milyon TL olan net dönem karımızı, yeni yılın aynı döneminde 70.8 milyon TL’ye çıkarttık. Brüt kar marjımızı da 300 baz puan iyileştirerek, yüzde 37,3’ten yüzde 40,3’e yükselttik. Yine bu dönemde yüzde 23,1 olarak gerçekleşen FAVÖK marjımızdaki iyileşme ise, 580 baz puan oldu. Yılın ilk üç ayındaki net satışlarımız yüzde 111’lik artışla 302.4 milyon TL’ye ulaştı. Yurt içi satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 80, yurt dışı satışlarımızı ise yüzde 190 oranında artırarak, başarılı grafiğimizi yeni yılda da devam ettirdik. Şimdi ise, bu istikrarlı başarımızla yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Ulaştığımız bu başarıda; şirketimizin sektörde sahip olduğu tecrübenin, potansiyelinin, üretim ve finansal gücünün yanı sıra çalışanlarının emek ve özverisi ile iş ortaklarının, paydaşlarının ve yatırımcılarının da çok büyük bir katkısı var.”

Pandemi döneminde birçok krizin iş dünyasını olumsuz etkilediğini belirten Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, ’’Pandemi, 2021 yılında da pek çok sektörde enerji, üretim, hammadde ve tedarik alanlarında önemli krizlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle ülkemizde kurdaki dalgalanmanın da eklenmesiyle maliyetlerde çok önemli artışlar yaşandı. İnşaat malzemeleri özelinde baktığımızda TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Bu maliyet artışının yanında, yüksek faiz oranları ve düşen alım gücü ile birlikte yurt içindeki inşaat sektörü de olumsuz etkilendi. 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11’lik büyümesine karşın, inşaat sektörü yılı 0,9’lük bir küçülmeyle tamamladı. Bununla birlikte yurt içinde durgun giden pazarda son açıklanan Konut Finansman Paketi’nin önemli bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Bu da inşaat malzemeleri sektörüne de olumlu yansıyacaktır’’ şeklinde konuştu.

Halka arz süreciyle birlikte yatırım planlarını hızlandırdıklarını ifade eden Alperat, ’’İlk olarak, yurt dışı yatırımlarımızın ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi için Mardin’deki fabrikamıza 23 milyon TL’lik ek hat yatırımı yaptık. Bizim için önemli bir ihracat pazarı olan Irak ve yine hedef bölge konumundaki Orta Doğu pazarına yakınlığı nedeniyle bu yatırıma büyük önem veriyoruz. Bunun yanında yurt dışı yatırımlarımız kapsamında Afrika ile Orta ve Doğu Avrupa’ya yönelik yatırım ve iş birliği çalışmalarımıza devam ediyor.

2021’deki yatırımların ardından, 2022 yılına da yine önemli bir satın alma yatırımı ile başladık. Yurt içi pazarına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda, Lyksor Kimya A.Ş.’nin yüzde 75’lik kısmını, 140,6 milyon TL karşılığında satın aldık. Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya A.Ş.’nin 2022 yılında ciromuza 325 -350 mio TL arasında katkı yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım ve iş birliklerine dair çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz yaptığımız, bu yeni yatırımlarla hem ürün gamımızı çeşitlendirmek hem de üretim ve etki alanımızı daha da genişletmek. Yaptığımız tüm bu yatırım ve iş birliği çalışmalarımız sayesinde ise, inşaat sektörünün yüzde 0,9 oranında küçüldüğü 2021 yılında şirket olarak, net karımızı bir önceki yıla göre yüzde 158,5 oranında artırmayı başardık. Bu zorlu süreçte, ulaştığımız bu rakamları önemli bir başarı olarak görüyoruz” açıklamalarında bulundu.