Kalehan Enerji, Aşağı Kaleköy HES projesiyle gümüş ödül kazandı

ANKARA (AA) - Cengiz Holding'in ortağı olduğu Kalehan Enerji, Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesiyle 17. Asian Power Awards'ta gümüş ödül almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asian Power Awards 2021 enerji sektöründe yenilikçi ve öncü girişimlerin tanınması temasıyla düzenlendi.

Bu yıl 17.'si düzenlenen Asian Power Awards ödülleri yenilenebilir enerji, termik enerji projeleri, destek ve işletme olmak üzere 4 kategoride veriliyor.

Bu kapsamda, Kalehan Enerji'nin Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi, "yılın hidroelektrik santrali projesi" dalında gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıkalamda görüşlerine yer verilen Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, Türkiye'nin özellikle hidroelektrik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hidroelektrik ve güneş enerjisinden oluşan Türkiye'nin ilk hibrit enerji santraliyle bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduk. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajı, HES ve GES santralimiz, toplam 580 megavat kurulu güce sahip. Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6. barajının da bulunduğu enerji santralimizle 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek büyüklükte elektrik üretiyoruz." ifadelerini kullandı.