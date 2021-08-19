Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi’ne imzalar atıldı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje olarak desteklediği, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’nin koordinasyonunda, Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje olarak desteklediği, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’nin koordinasyonunda, Ankara Teknopark ve Kalecik Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülecek Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te gerçekleştirildi. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TRTEST Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ile Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin katıldı.

Proje ile insansız hava araçları (İHA) ve drone uçuşları için Kalecik’te Sürekli Tahsisli Hava Sahası merkezi niteliğinde olacak Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır. İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi alanında çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkezde mini İHA, multikopter, sürü İHA projelerinin uçuş kabiliyet testleri, İHA tespit/algılama, sınıflandırma, yanıltma ve engelleme üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarında kullanılan cihaz ve yazılımların testleri yapılacak.

TRTEST, Kalecik Belediyesi ve Teknopark Ankara ortaklığında başlatılan Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tüm altyapı çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle tamamlanacak. Tamamlandığında TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. tarafından işletilecek test merkezi gelişen İHA sektörü için modern bir altyapıya sahip olacak. Ankara Kalecik’te Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) tahsisli arazi üzerinde kurulacak İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi de bu alanda çok önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak.