Kalabalığın çılgınlığı ve altın çıkarma maliyeti

Corona virüsü kaynaklı sarı metal eski parlayan günlerine dönerken, ana unsur risk ve belirsizlik olmuştur.

Mevcut durumda altın fiyatını etkileyen katalistler arasında;

Fed’in matbaa günü kullanarak parasal genişlemeye devam etmesi (pozitif)

Fed’in düşük faiz ortamı (pozitif)

Virüs kaynaklı risk ve belirsizlik ortamı(pozitif)

Virüse karşı aşı veya plazma tedavisi beklentisi (negatif)

ABD’nin virüs için devreye almak isteği ikinci teşvik paketi (pozitif)

Yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri

Fed’in bilançosu (beyaz) $7 trilyon seviyesinde bulunurken, altın fiyatı bilanço büyümesine eşlik etmektedir.

COMEX depolarına fiziki altın girişi (turuncu) ve borsa yatırım fonları (etf) (mavi) altın miktarı yüksek seviyelerde devam ederken son günlerden bir miktar ivme kaybı yaşanmaktadır. COMEX ve ETF katalistleri altın fiyatını destekleyen pozitif unsurlar arasında yer almaktadır.

Altın dinamiklerine yerleşen klişeler arasında şunlar yer almaktadır;

Dolar endeksi değer kazanırsa, Altın fiyatı geriler…

Dolar endeksi değer kaybederse, Altın fiyatı yükselir…

ABD 10 yıllık tahvil faizi düşerse, altın fiyatı yükselir…

ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselirse, altın fiyatı düşer…

Jeopolitik risk durumlarında altın fiyatı yükselir…

Altın = güvenli liman = ?

Finansal varlıklar arasında dönem dönem güçlü dönem dönem ise zayıf ilişki (korelasyon) oluşabilir. Bu noktada korelasyon ile nedensellik kavramlarının aynı olmadığı dikkate alınmalıdır.

Özetle veriye ne kadar işkence edilir ise istenilen korelasyon elde edilecektir. Bu aslında sihirli bir değnek değildir!

İlgili tabloda Altın ve etkileşim potansiyeli olan varlıklar arasında ki korelasyon durumu gösterilmiştir.

Altın’ın 1991 – 2020 dönemi Eylül ayı performansları incelendiğinde 29 yıllık ortalama %1,57 pozitif performansa işaret etmektedir. En iyi Eylül ayı performansı 1999 yılında gerçekleşirken, en kötü performans 2011 yılı Eylül ayında gerçekleşmiştir.

Başka bir klişe ise rakamlara dayalı olmadan konuşulan ve doğru bilinen yanlış olarak dillere pelesenk olan altın çıkarma maliyetidir.

Genel olarak bilanço verilerinden uzak hiçbir dayanağı olmayan altın çıkarma maliyeti ile altın fiyatının bu maliyet altına inemeyeceği ısrarla vurgulanır.

Bu doğru bilinen yanlışı rakam ile düzeltmek adına Bloomberg terminalini kullanarak altın üretimi yapan şirketlerin finansal sonuçlarından derlenen 2020 yılı ikinci çeyrek altın çıkarma maliyetlerini paylaşacağız.

Çıkarma Maliyeti Netleşiyor…

Yatırımcılar tarafında merak edilen ve üzerine bilanço verilerine dayanmayan söylentiler ile spekülasyon yapılan altın çıkarma maliyeti konusunu inceleyeceğiz. Genel eğilim altın fiyatının çıkarma maliyetinin altına inemeyeceği yer alırken, bu durumu net veriler ile ortaya koyacağız.

Analizimizde, 2020 yılı ikinci çeyrek dönemi altın çıkarma maliyetlerini inceleyeceğiz.

Çıkarma maliyeti için tüm maliyetlerin dâhil olduğu veri (all-in sustaining cash cost $/oz) dikkate alınacaktır.

2020 yılı CÇ için çıkarma maliyeti;

Büyük Ölçekli Firmalar Ortalama : 1033,0 $/oz

Çıkarma maliyetleri dikkate alındığında yatırımcılar tarafında altın şu seviyeye kadar düşmez çünkü çıkarma maliyeti budur yaklaşımının çok doğru olmayacağını bilançolardan derlenen veriler net olarak göstermektedir.

Bu yaklaşım tarzında altın fiyatının büyük ölçekli firmalar dikkate alındığında 1033 $/oz seviyesine kadar gerileyebileceği yaklaşımı piyasa dinamiklerinden uzak rasyonel olmayan davranış olarak hatalara sürükleyecek işlemlere neden olması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca firmaların altın çıkarma tekniklerinde teknoloji veya emek yoğun olup olmadıkları da dikkate alınması gerekmektedir.

Maliyetleri grafik olarak özetlersek, beyaz çizgi ile büyük ölçekli firmalar gösterilmiştir.

2012 yılı dördüncü çeyrek döneminden itibaren çıkarma maliyetlerinde gerileme devam etmektedir.

1175$ seviyelerinden başlayan hareket 808$ seviyelerine kadar gerilemiştir ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde 1033$ seviyesine yükselmiştir.

Büyük ölçekli firmaların alt kırılışları incelendiğinde;

En yüksek çıkarma maliyeti : Agnico Eagle @ 1142 $/oz

En düşük çıkarma maliyeti : Newcrest Mining Ltd @ 878$/oz

Mevcut durumda piyasanın ana gündemi virüs ve aşı olsa bile yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde Biden – Trump çekişmesi altın için gündem oluşturmaya başlayacaktır.

Anket genel durum Biden %49,9 – Trump %42,8

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 - Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %47,8 – Trump %46,4

Texas: Biden %46,7 – Trump %44,3