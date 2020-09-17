Kakaolu fındık kremasında ’helal’ tartışması
DÜNYACA TANINAN ÇİKOLATA FİRMALARINDAN NUTELLA'NIN SOSYAL MEDYADAKİ RESMİ SAYFASININ ÜRÜNLERİNİN HELAL OLMADIĞINI PAYLAŞMASININ ARDINDAN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER SOSYAL MEDYADAN NET MESAJ VERDİ. ORDU'DA ÜRETİLEN KAKAOLU FINDIK KREMALARINI PAYLAŞAN GÜLER, "BİZİM SAFIMIZ YILLARDIR BELLİ. HEM YERLİ, HEM HELAL" NOTUNU DÜŞTÜ.
Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella’nın sosyal medyadaki resmi sayfasının ürünlerinin helal olmadığını paylaşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sosyal medyadan net mesaj verdi. Ordu’da üretilen kakaolu fındık kremalarını paylaşan Güler, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" notunu düştü.
Çikolata firmalarından Nutella, sosyal medyada bir kişinin "Nutella helal mi?" sorusuna, "Hayır, helal değil" diye cevap verdi. Firmanın bu cevabı üzerine Türkiye’nin en fazla fındık üretilen ili Ordu’dan cevap gecikmedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyadan Ordu’da üretilen kakaolu fındık kremalarını paylaşarak, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" ifadelerini kullandı.
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