Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı

Alaşehirli kahveci esnafı, pandemi nedeniyle kahvehanelerin kapanması sonucu sıkıntılar yaşamaya başladı. Kirasını, elektrik ve su paralarını ödeyebilmek için alternatif arayışlar içine giren kahvehane esnaflarından Umut Koç, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve giderlerini ödeyebilmek için kahvehanesinin önünde portakal, mandalina, muz, biber, elma gibi manav ürünleri satmaya başladı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle kapatılan işyerleri içinde olan kahvehane sahipleri ev ihtiyaçlarını, kira, elektrik ve su giderlerini karşılayabilmek için kendi mesleklerine alternatif aramaya başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kahvehane işletmecisi Umut Koç, kapanan işyeri önünde tezgah kurarak manav ürünleri satmaya başladı. Umut Koç, "Devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Çözüm arıyorum. Alternatifler üretmeye çalışıyorum. Kıraathanelerimiz kapatılmasa çok iyi olurdu. Ama kapattılar. En azından çay ocağı olarak hizmet vermemize izin verseler iyi olurdu. Masaları sandalyeleri kaldırıp, esnaflara çay vermemize izin verseler çok iyi olurdu. O zaman en azından kira, elektrik ve su giderlerimizi karşılayabilirdik. Devlet büyüklerimiz lütfen bizim yanımızda bulunsun. Böyle bu şekilde işler yapmayalım. Biz kendi mesleğimiz olan kahvecilik mesleğimizi yapalım. İşyerimizi sadece çay ocağı olarak işletelim. Sadece çay yapayım, esnaflara çay yapayım. Masaları ve sandalyeleri kaldıralım. Rekabet ortamı tekrar doğsun. Şu anda çay ocakları çalışıyor, biz çalışamıyoruz. Rekabet ortamı kalktı. Bizlere de çay ocağı olarak çalışmaya izin verilsin, ekmeğimizi kazanalım, başka iş yapmak zorunda kalmayalım. Ya çay ocakları da kapansın, yada bize de çay ocağı olarak izin verilmesini istiyoruz." dedi.