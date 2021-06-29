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Kahve fiyatlarında kuraklık etkisi: Daha da yükselecek!
Brezilya'da kuraklığın hasadı vurmasıyla küresel kahve stokunun 10 yılın en düşük seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Bu durumun, yılbaşından bu yana yüzde 23 artan kahve fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.
Ekonomi 29.06.2021, 14:29
ABD Tarım Bakanlığı, 2021-22'deki dünya kahve arz ve talebine ilişkin ilk tahminlerinde, küresel stokun 7,88 milyon çuval azalarak 32,02 milyon çuvala düşeceğini öngördü.
Stokun, 2011'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Bu denli büyük düşüşün başlıca nedeni olarak olumsuz hava koşullarının verimi düşürmesi gösteriliyor.
Endonezya'nın Arabica üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının elde edildiği Kuzey Sumatra'daki şiddetli yağmurların da verimi olumsuz etkilemesi bekleniyor.