Kahvaltılık gevreğinde ürün yelpazesi genişliyor

Dünyada hızlı tüketim sabah yiyeceği olarak nitelendirilen kahvaltılık gevreklerinde çeşitlilik yeni ürünlerle artıyor.

Dünyanın önde gelen kahvaltılık gevrek üreticisi ve atıştırmalık şirketi Kellogg iki yeni ürünle yelpazesini genişletti. Şirketten yapılan duyuruya göre Coco Pops, iki yeni ürünü ve yeni kutu tasarımı ile tüketiciye sunuldu. Beyaz ve bitter çikolata ile kaplanmış 3 farklı Coco Pops topunu tek kutuda buluşturan Trio ve gold çikolata ile kaplanmış iki farklı Coco Pops topunu bir araya getiren Golden Pops, sınırlı sayıda olarak raflardaki yerini aldı.

Karton kutu ambalajı ile satışa sunulan ürünler, kutuların üzerinde yer alan Top Avcıları ve Define Avı oyunlarıyla da çocukların keyifli anlarına eşlik etmeyi amaçlıyor.