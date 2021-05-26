Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan tarhanın cips ve çorbalık olarak üretimine başlandı.

Kentteki birçok evde yaz mevsiminde üretilip kış mevsimi sonlarına kadar tüketilen tarhana sadece çorba olarak değil cips olarak da tüketiliyor. İnceliği, damaktaki tadı ve kendine özgü rehası ile üretilen tarhana özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan yoğurt, dövme, su ve baharatların karışımıyla hazırlanarak önce sergilere, ardından da güneşte bir gün kurumaya bırakılıyor. Kuruyan ve kutulara bırakılan tarhana şehir içi ve şehir dışındaki tüketicilere gönderiliyor.

30 yıldır ailesiyle beraber tarhana üretimi yaptığını ifade eden Adil Simsar, “Döğme ile yoğurt, kekik ve tuz karışımı ile oluşuyor. Önce döğme yıkama işlemi yapılır ardından kaynayan kazanlarda pişirildikten sonra dinlendirmeye bıraktıktan sonra dinlendirme teknelerinde yoğurt ile bekletiyoruz. Serme işlemi sonrası bir gün güneş altında bekliyor. Ertesi gün sabah sergilerden aldığımız tarhanayı bir gün de öyle bekletiyoruz. Daha kutulara bırakıp hazır hale getiriyoruz” dedi.

Tarhanayı yurt dışından talebin olduğunu ifade eden Simsar, “İngiltere ve Almanya’dan talep var ve hem sağlıklı olduğu kadar çerezlik olarak tüketiliyor” diye konuştu.